Türkiye Gazetesi

Gıdada tağşiş ve sahteciliğe karşı bütün Türkiye’de seferberlik başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 81 şehirde 7 bin 300 personelle üretim, satış ve toplu tüketim noktalarında dört gün boyunca sürecek gıda denetimi gerçekleştireceklerini duyurdu.

28 Ekim tarihine kadar sürecek gıda denetimlerine dört bakan yardımcısının da katılacağını belirten Pakdemirli “Türkiye’de 720 bin kayıtlı gıda işletmesi var. Bunların hepsi bir şekilde kontrol altında. 2019 yılında 1 milyon 216 bin, 2020 yılında ise 1 milyon 357 bin denetim yapıldı. Gıda Denetimi Seferberliği hem üretim noktaları hem satış noktaları hem de restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsıyor. 81 ilde dört gün boyunca sürecek. Sonuçlarını şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Sonuçlar ne çıktı, bulgularımız şunlar, eksikler bunlar, alacağımız tedbirler bunlar şeklinde kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız” dedi.

EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİ

Denetimlerin yılın 365 günü sürdüğünü belirten Pakdemirli, bunun haricinde zaman zaman böyle kampanyalar yaptıklarını ifade etti.

Denetimleri yaparken risk, habersizce gidip bakmak ve şüphe veya ihbar durumunda denetim yapmak gibi esasları benimsediklerini vurgulayan Pakdemirli şunları kaydetti: En iyi denetçi, tüketicinin kendisidir. Tüketicimiz, şüphe duyduğu, endişe ettiği veya bire bir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka bize ihbarda bulunsun. Bizim bu konuyla ilgili iki ana hattımız var. Tüketicilerimiz Alo 174 Gıda Hattımızı arayabilirler. Bunun haricinde WhatsApp hattını devreye aldık. 0501 174 0174 numaradan da tüketicilerimiz bize ulaşıp ihbarlarını iletebilirler. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmama anlamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

SAHTECİLİĞE AĞIR CEZA

Gıdada sahteciliğe karşı işletmenin cirosuna bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, adli para cezası, hapis cezası veya meslekten mene kadar varan cezalar uygulandığını hatırlatan Pakdemirli, bunun neticesinde piyasada gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukların sayısının azaldığını söyledi.

Türkiye en çok gıda israf eden üçüncü ülke Türkiye kişi başına gıda israfında dünyada üçüncü sırada yer alırken, yıllık ortalama 214 milyar TL ile her yıl millî gelirimizin yüzde 4,1’ini çöpe atıyoruz.

İnternetten gıda alışverişi yüzde 196 arttı Pandemi döneminde alışveriş alışkanlıklarımız büyük oranda e-ticaret'e yönlendi. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye'de toplam ticaretin yüzde 17,6'sı online platformlar üzerinden gerçekleştirilirken, internetten gıda alışverişi yüzde 196 arttı.

Sosyal kooperatifler kuruluyor: İsrafa giden gıda konserve olacak Bütün gıda atıkları ‘imece usulü’ toplanarak kompost gübreye dönüştürülecek. Kullanılabilir nitelikte olanlardan konserve yapılacak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.