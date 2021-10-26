Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatları, Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artıştan etkilenmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zammın, 28 kuruşluk bir artışla yansıyacağı öngörülüyor.

MOOTRİN VE LPG İÇİN ZAM KARARI BULUNMUYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.

Benzine 44 kuruşluk zam geliyor Benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geleceği iddia edildi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli: LPG otogaza 22 kuruş zam geliyor! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası LPG otogaza bu gece yarısından itibaren 22 kuruş zam geldiği açıkladı.

Motorine 23 kuruşluk zam EPGİS bu gece yarısından itibaren motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldığını duyurdu.