Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, onstaki hareketlenmeye paralel olarak kendi rekorunu tazeledi. Dün 568 liraya kadar çıkan 24 ayar altının gramı bugün ise güne düşüşle başladı. Şu saatlerde 548 lira seviyelerine gerileyen altınında hareketlilik sürüyor.

26 EKİM ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da

547,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 548,00 liradan,

3 bin 610 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 631 liradan,

500,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 504,00 liradan,

3 bin 528 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 548 liradan,

bin 764 liradan alınan Yarım Ziynet bin 774 liradan

882 liradan alınan Çeyrek Ziynet 887 liradan satılıyor.