Türkiye Gazetesi

İstanbul'da uygulanan "İnsani Su Kullanım Hakkı" Sayıştay Başkanlığı tarafından mevzuata aykırı bulunması nedeniyle İSKİ tarafından kaldırıldı.

Sayıştay Başkanlığı'nın, 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği belirtmesi üzerine, İSKİ Yönetim Kurulu'nun yeni bir düzenleme yapılana kadar uygulamayı 14 Aralık tarihinden itibaren durdurduğu öğrenildi.

SU FATURALARI YÜZDE 20 ZAMLANDI

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı.

"İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki gördü. Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul su kullanımında rekor kırdı İSKİ'den alınan verilere göre, dün İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 404 bin metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Bakan Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım” dedi.

Su kullanımının etkinleştirilmesi için kanun çıkarılacak OVP ile birlikte su kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla Su Kanunu çıkarılacak. Canlı hayvan üretimi artırılarak ithalat ihtiyacı azaltılacak.