Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Telekom sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu “Her Şey Yanımda”da müşterilere 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün sunuluyor. “Her Şey Yanımda” ile ilk bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefleyen Vodafone’un nihai hedefi ise e-ticaret sektöründe üç yıl içinde en büyük üç oyuncudan biri olmak.

"GÜÇLÜ BİR OYUNCUYA DÖNÜŞMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Vodafone Yanımda’yı süper bir uygulamaya dönüştürmek istediklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Bugüne kadar ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız, ‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’ sadakat platformumuz ve ‘Süpermarket Yanımda’ servisimiz ile önemli adımlar attık. Şimdi de ‘Her Şey Yanımda’ ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazar yeri sunuyoruz. Araştırmalara göre, Türkiye’de online ticaret pazarı 2020’de yüzde 76 büyümeyle 100 milyar doların üzerinde bir ciroya erişti. Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Bir dijital servis şirketi olarak biz de e-Ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi hedefliyoruz” dedi.

Vodafone’lu olsun olmasın, tüm kullanıcılar “Vodafone Yanımda” uygulamasından yararlanabiliyor. Vodafone “Her Şey Yanımda”yı ilk defa kullanan müşterilerine haftalık 15 GB mobil internet ve 50 TL indirim hediye ediyor. Lansman süresince sepete TL indirimi uygulayan Vodafone, kargo ücreti almıyor ve taksit seçeneklerinde vade farkı uygulamıyor.

Vodafone'un uluslararası 5G dolaşım hizmeti 37 ülkede Vodafone’un 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunduğu ülke sayısı 37’ye yükseldi. Operatör, Türkiye’deki müşterilerine de Finlandiya’dan Yeni Zelanda’ya uzanan geniş bir coğrafyada geleceğin iletişim teknolojisi 5G’yi deneyimleme imkânı sağladığını açıkladı.

Vodafone'dan Camon 16'ya özel 12 ay taksit kampanyası Vodafone, TECNO’nun dünyanın en net selfie kamerasına sahip, yerli üretim Camon 16 modeli için özel bir kampanya düzenliyor.

Vodafone’un enerjisi yenilenebilir kaynaktan Servis gelirlerini nisan-haziran döneminde yüzde 19,6 büyüme ile 3,9 milyar TL’ye çıkaran Vodafone Türkiye, şebeke ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeye başladı.