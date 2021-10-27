Türkiye Gazetesi

Araç kiralama şirketi Hertz'in 100 bin otomobil sipariş vermesiyle Tesla'nın piyasa değerinin 1 trilyon doları aşması, şirketin kurucusu ve CEO’su Elon Musk’ın kişisel servetinin de artmasına yol açtı. Şirkette yüzde 17 hisseye sahip Musk’ın serveti 288,4 milyon dolara yükseldi.

MUSK'IN SERVETİ İNGİLTERE'NİN EN BÜYÜK BEŞ BANKASINDAN DAHA FAZLA

Halen dünyanın en zengini olan 50 yaşındaki müteşebbisin rakipleriyle arasındaki fark da iyice açıldı. İkinci sırada 192,2 milyon dolarlık servetiyle Amazon kurucusu Jeff Bezos geliyor. Dünyanın en zengin üçüncü kişisi ise 162,03 milyar dolarlık servetiyle LVMH patronu Bernard Arnault. Musk’ın serveti, İngiltere’nin en büyük 5 bankası HSBC, Lloyds, Barclays, Natwest ve Standard Chartered’dan fazla.

Avrupa'nın en büyük Apple Store'u İstanbul'da! Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi Apple, İstanbul’daki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı. Apple CEO’su Tim Cook ise açılışı Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Tesla CEO’su Elon Musk bu paylaşıma ise 'Apple Temizleme Bezi'ne gönderme yaparak cevap verdi.

Musk, Tesla'nın merkezini California'dan Texas'a taşıyor Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın şirket merkezi California'dan Texas'a taşınıyor.

Musk’tan Bitcoin’e yeniden yeşil ışık! ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketin Bitcoin’i ödeme türü olarak kabul etmeye ‘büyük ihtimalle’ yeniden başlayacağını belirtti.