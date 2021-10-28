Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, İcra İflas Kanunu’nda değişiklik öngören taslakta sona gelindi. AK Parti hukukçularının hazırladığı taslağın en önemli bölümünü çocukların icra yoluyla teslimine son verilmesi oluşturuyor.

Boşanmış aileler arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle icra yoluyla çocukların teslimini öngören uygulama yapılacak değişiklikle son bulacak. Taslağa göre icra yoluyla çocuk alma, İcra İflas Kanunu’ndan çıkarılacak, Çocuk Koruma Kanunu içinde düzenlenecek. Çocuğun sosyal ve duygusal zarara uğramasının önüne geçilecek.Çocuğun teslimi sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler bulunacak.

ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ KURULACAK

Çocuk tesliminde görev ve sorumluluk Adalet Bakanlığında olacak. Boşanmış çiftlerin çocuklarının teslim edilmesi işlemleri Adalet Bakanlığına bağlı mağdur hizmetleri birimleri tarafından yürütülecek. Bu doğrultuda çocuk teslim merkezleri kurulacak. Böylece çocuğun taşınır eşya gibi icraya konulması, psikolojik olarak etkilenmesi uygulaması da son bulacak. Çocuk tesliminde görev alacak memurların ücretleri ile ilgili de çalışma yapılıyor.

ALACAKLI DA BORÇLU DA SATIŞ İSTEYEBİLECEK

Taslağa göre icra dairelerinin hacizli menkul, gayrimenkul satışları internet üzerinden de yapılabilecek. Ayrıca hacizli malın satışını sadece alacaklı değil, borçlu da talep edebilecek. Böylece muhafaza altına alınan malın altı ay içinde hem borçlu hem de alacaklısı tarafından satışı istenebilecek.

AK Parti kurmayları “Mevcut düzenlemede sadece alacaklı satış isteyebiliyor. Bazen satış istemediği için haczedilen mallar, mesela araba, depolarda bekleyip çürüyor. Ya da başka bir eşya. Depolar doluyor. Sıkıntıya sebep oluyor. Yapılacak düzenleme ile altı ay içinde hacizli malın sahibi olan borçlu satışı talep edebilecek” dedi.

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