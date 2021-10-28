Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), AGS Global iş birliğiyle ilk kez yabancıya konut satış endeksi ‘GİGDEKS’i hazırladı. GİGDEKS verilerine göre, yabancıya ortalama konut satış fiyatı nisan-mayıs-haziranda 194 bin 602 dolar iken temmuz-ağustos-eylülde 196 bin 37 dolar oldu. Böylece ocakta 161 bin 500 dolar olan baz fiyata göre yabancıya satış değeri yüzde 21 arttı.

Temmuz-ağustos-eylül dönemi satışlarında kredi kullandırmadığını belirten firmaların oranı yüzde 90 seviyesinde gerçekleşirken, değerleme yöntemindeki değişiklik nedeniyle GİGDER üyesi 30 firmanın 15 günde 478 milyon TL kaybı olduğu açıklandı.

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal “Türkiye’de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden 25’ini GİGDER’in gerçekleştirdiğini göz önüne aldığımızda, 478 milyon TL’lik bu kaybın sektöre yansımasının 1,8 milyar TL’yi rahatlıkla bulabileceği görülüyor" dedi.

"ACİL HAMLE YAPILMAZSA SATIŞLAR HIZLA DÜŞECEKTİR"

Teminat amaçlı hazırlanan raporlardaki değerler ile gayrimenkulün piyasa fiyatı arasında ortalama yüzde 30 ile 45’e kadar varabilen farklılıklar nedeniyle yabancı alıcıların güveninin kırılması, yaşanan maddi zararın boyutunu yükseltiyor ve itibar kaybına neden oluyor. Akbal, "Çözüm noktasında acil bir hamle yapılmazsa, sektörün yaşadığı zarar katlanarak önümüzdeki 2-3 ay içinde satışlar hızla düşecektir. Bu durumda yıl sonunda 50 bin adetlik satış hedefimizin tutması çok zor görünmekle birlikte önümüzdeki yıl 30 bin adetleri dahi yakalamakta zorlanırız” değerlendirmesini yaptı.

Akbal ‘Hileli rapor düzenlenmesinin engellenmesi’ adına alternatif çözümler geliştirdiklerini, bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktardıklarını kaydetti.

Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak Düşük faiz ortamı nedeniyle krediye kolay erişim ve arz kısıtı konut sektörüne fiyat ve kira artışı olarak yansıdı. Buna bağlı olarak önümüzdeki dönemde ev sahipliğinde azalma, kiracılıkta artış bekleniyor.

Yabancıya konut satışında rekor Yükselen döviz alım gücünü artırdı. Eylül ayında yabancıya yapılan konut satışı yüzde 25,8 artışla bütün zamanların rekorunu kırarak 6 bin 630 oldu.

İstanbul'da 102 bin konut dönüşüyor Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında İstanbul'da 2023'e kadar 102 bin konutun tamamlanması hedefleniyor. Bugüne kadar ülke genelinde tamamlanan dönüşüm ve sosyal konut sayısı ise 2,5 milyonu buldu.