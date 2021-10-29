Türkiye Gazetesi

Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Grubu, yeni bir halka arza imza attı. İhlas Grubu Şirketlerinden olan İhlas Haber Ajansı (İHA) hisseleri halka arz edildi. 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arzda, satış büyüklüğünün 10,6 katı kadar talep geldiği belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle ihraç edilen 22 milyon TL nominal değerli paylar için 73 bin 432 yatırımcı talepte bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile halka arz edilen İHA hisselerine halka arz büyüklüğünün toplamda 10,64 katına denk gelen 1.076.516.242 TL karşılığı filtre edilmemiş 234.025.270 nominal değerli talep geldiği bildirildi.

GRUBUN HALKA AÇIK 6. ŞİRKETİ

İHA'nın halka arz edilmesiyle, İhlas Grubunun halka açık şirket sayısı 6'ya çıkmış oldu. İhlas Holding'in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri de Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Halka arz edilen hisselerin, IHAAS koduyla önümüzdeki hafta Borsa Istanbul Birinci Piyasada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

İHA, 28 YILDIR 51 ÜLKEDEN YAYIN YAPIYOR

Türkiye'nin dünyadaki gözü, kulağı, sesi olan İhlas Haber Ajansı, tecrübeli kadrosuyla teknolojik altyapısı ve yaygın haber ağı sayesinde, dünyanın önemli başkentlerindeki stüdyolarıyla uluslararası haber ajansları arasında yerini pekiştirdi. Günlük ortalama 300 görüntü, 1.000 yazılı haber ve 3 bin fotoğraf içeriği üreten İHA, gazete, televizyon, dergi ve kurumlardan oluşan 2.000'den fazla müşterisine ulaşıyor. Halka arzla birlikte İHA'nın dünya arenasında gücüne güç katması hedefleniyor.

İHA'nın Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra birçok ilçede de temsilciliği bulunuyor. Washington, Londra, Berlin, Moskova, Paris, Viyana, Atina, Brüksel, Tahran, Bağdat, Erbil, Kuveyt, Kahire, Dubai, Kâbil, İslamabad gibi önemli başkentlerde aktif olarak faaliyette bulunan, Türkiye dâhil dünyanın 51 ülkesinden haber aktaran İHA, dünyanın birçok haber ajansının da çözüm ortağı rolünü üstleniyor.

4,5G CANLI YAYIN DRONE İLE DESTEK

Teknolojinin son imkânlarını kullanan İHA, 4,5 G canlı yayın sistemleri ve drone kameralarıyla haber üretimi ve yüksek teknik altyapı hizmeti sağlıyor. Abonelerine haber servisinin yanı sıra teknik destek de veren İHA, olağanüstü olaylarda, Japonya'dan ABD'ye, Endonezya'dan Dağlık Karabağ'a kadar her sıcak olayı dünyaya ulaştırdı.

SPK onay verdi: İhlas Haber Ajansı halka açılıyor İhlas Holding bünyesinde yer alan 28 yıldır medya alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) halka arz oluyor. İHA'nın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin halka arzına ise Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'nde İHA'ya ödül yağdı Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları 2021 Ödül Töreni"nde İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) İsmail Coşkun, Ahmet Faruk Sarıkoç ve Umutcan İşledici ödüle layık görüldü.

BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nden 4 muhabir Televizyon Genel Haber, Televizyon Görüntü ve En İyi Fotoğraf kategorilerinde 4 ödülün sahibi oldu.