Türkiye Gazetesi

Van ekonomisinin canlandırılması ve istihdamın artması amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana fabrika temelleri atıldı. Tekstilkent'te doluluğun yüzde 100'e ulaşması üzerine ikinci etap için geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor.

PARSELLER OLUŞTURULDU

Yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde tahsis edilen 1000 dönüm Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle kurulacak fabrikalar için parseller oluşturuldu.

İLK ETAPTA 40 FABRİKA KURULACAK

İlk etapta 40 fabrikanın kurulacağı bölgede her biri 5 ile 10 dekar arasında değişen 70 parselde yol, su, elektrik ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için yatırıma hazır hale getirildi.

ZİYARETTE BULUNDU

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve beraberindeki heyet, genç istihdamın sağlanması ve kentte yatırımların artırılması amacıyla bir süre önce İzmir'de Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğini ziyaret etti. Tekstil yatırımcılarıyla yapılan görüşmede Van'da 6. Bölge teşviklerinden yararlanarak üretim yapmak isteyen firmalara tüm desteğin sağlanacağı iletildi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Görüşmenin ardından davet üzerine Van'a gelen 11 firma sahibi, OSB yerleşkesinde fabrika kurmak için yer belirledi. Bazı fabrikalar için belirlenen alanlarda altyapı çalışmalarına başlandı.

10 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK

Vali Bilmez, hayata geçirdikleri projelerle kentte yatırımları artırarak işsizliği bitirmek istediklerini söyledi. Batı illerindeki yatırımcıları bölgeye çekmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Bilmez, "Şu ana kadar 11 firma Van'da yer tahsisi aldı. Yerlerini satın aldılar. Önümüzdeki günlerde fabrikaların kurulmasına başlanacak. Bu firmalar kısa süre içerisinde 10 bin kişiyi istihdam edecek. Kentin bütün ihracatı 25-30 milyon dolarken kentte yatırım yapacak sadece bir firmanın yıllık ihracatı 76 milyon avrodur. Sadece bir firmanın ihracatı bizim kentin ihracatından fazladır." dedi.

“DOĞUDA YER ARAYIŞLARI BAŞLADI”

OSB yerleşkesinde Valilik olarak da 5 fabrika kuracaklarını anlatan Bilmez, şunları kaydetti: "İnşallah tekstilin kümelendiği bir kent oluruz. İzmir'de bu anlamda bir hava oluştu. İzmir'deki bütün firmaların kentimize ilgisi arttı. Önümüzdeki günlerde bir İstanbul çıkarmamız olacak. Batı illerindeki yatırımcıların doğuda yer arayışları başladı. Emek yoğun bir sektör, batıda işçi bulamakta sıkıntı yaşıyorlar. Bizler de bu anlamda en iyi yatırımın bölgeye yapılabileceğini iletiyoruz. Güzel bir hava yakaladık. İnşallah 40 fabrikaya ulaşacağız. Gelen firmalardan bazıları 4,5 parsel satın aldılar. Şu an ilgi çok iyi, inşallah devamı gelir. İzmirli firmaların Van'a geldiğini duyan diğer firmalar da yavaş yavaş Van'a gelmeye başladılar. Bu rüzgarı iyi değerlendirmemiz gerekir. En ciddi sorunumuz genç nüfusun işsizliği. Kentin nüfusunun yüzde 64'ü 30 yaşın altında. Türkiye'de en çok genç nüfusa sahip illerden biriyiz. Bu gençlerin iş sahibi olmalarını sağlamaya çalışmalıyız. Bizler de bunu özel sektörle yapmaya çalışıyoruz."

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