Türkiye Gazetesi

Son günlerde artan işlem hacmi ve artan popülaritesiyle piyasa değerini ger geçen gün arttıran Shiba’nın ticaretinden bir kişinin 14 ayda 5,7 milyar dolar kazandığını ortaya çıktı.

5,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

2020 yılının Ağustos ayında bir kripto yatırımcısının 8 bin dolar değerinde Shiba inu aldığı belirtilirken, gün itibarıyla kişinin tokenları 5,7 milyar dolara yükseldi.

8 BİN DOLARLIK ALIM YAPMIŞTI

İlk çıktığından bu yana yüzde 7 milyondan fazla artan kripto paradan 70 trilyon tane alan yatırımcının 8 bin dolarlık alım yaptığı sırada Shiba’nın, yaklaşık 0.000000000189 dolardan işlem gördüğünün altı çizildi.

14 AYDA 7 MİLYON KAZANÇ ELDE ETTİ

Bugün, kripto para birimi yaklaşık 0.00007941 dolardan işlem görürken bu da 14 aylık yüzde 7 milyondan fazla kazanç anlamına geliyor.

YÜZDE 13’ÜNDEN FAZLASINA SAHİP

Dünyanın önemli kripto haber sitelerinden CoinMarketCap, kripto cüzdanına sahip kişinin şu anda toplam dolaşım olan arzı 549 trilyon olan Shiba inu’nun yüzde 13’ünden fazlasına sahip olduğunu aktardı.

EN DEĞERLİ 9’UNCU KRİPTO PARA

Shiba inu'nun son günlerdeki beklenmedik yükselişi, internette oluşturulan meme’lerden ilham alan kripto para birimini yaklaşık 45 milyar dolarlık toplam piyasa değerine fırlattı.

Geçtiğimiz ayların en popüler kripto parası Dogecoin’i geride bırakan Shiba inu, geçtiğimiz gün en değerli 9’uncu kripto para haline geldi. 70 trilyon Shiba inu kripto para sahibinin, fiyatı dürmeden varlıklarını satıp satmayacağı merakla beklenirken, kişinin hala parayı elinde tuttuğu belirtildi.

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