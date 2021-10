Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurumu, zincir marketlere fahiş fiyat denetimi kapsamında soruşturma başlatmıştı. Dün sonuçlanan soruşturmaya göre, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası veridli. Migros ve BİM'in açıkladığı itiraz kararının ardından Şok Marketler zinciri de sonucu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

"HAKSIZ SUÇLAMALAR"

Açıklamada "Rekabet Kurumu tarafından, zincir marketler arasında fiyat artışları ile ilgili soruşturma neticesinde tarafımıza yapılan haksız suçlamalar ve neticesinde tayin edilen ceza hakkında milletimizi bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür.

Birinci önceliğimiz, müşterilerimize her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmak olmuştur. Bu, indirim market olarak iş modelimizin de bir gereğidir. Sektördeki rekabet ve artan maliyetlere rağmen fiyatlarımızı düşük tutma yönündeki kararlılığımız, bugüne kadar hem müşterilerimizin bütçesine hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek. ŞOK Marketler’in, her zaman TÜİK tarafından açıklanan “gıda ve alkolsüz içecekler” enflasyon ortalamasının çok altında kalan fiyat artışları ve halka açık bir şirket olarak herkesin erişebildiği finansal verileri bunun en güzel ispatıdır. ŞOK Marketler, her aşaması denetlenebilir ticari faaliyetleri, yatırımları ve sağladığı istihdam ile müşterilerine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir şirkettir. Ve bu katkıyı sağlamaya devam edecektir. Bununla gurur duyuyoruz" denildi.

"EKOSİSTEMİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ"

Pandemi döneminde hizmetlerin kesintisiz sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Pandeminin ve ekonominin en sıkıntılı dönemlerinde, tüm dünyada market rafları boşalırken dahi hizmetlerimizi kesintisiz sürdürerek daima müşterilerimizin yanında olduk. O dönemlerde yapılan fedakarlıklar herkesçe malumdur. Faaliyetlerimizi çoğu aile işletmelerinden oluşan küçük ve orta ölçekli üreticilerden tedarikçilere, çiftçilerden nakliyecilere kadar sayıları yüzbinlere ulaşan büyük bir ekosistem içinde şeffaf bir şekilde yönetiyor ve bu ekosistemi güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurumu'nun verdiği cezaya itiraz edileceğinin vurgulandığı açıklama şöyle devam etti:

"Her aşamasında ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini gözeterek yürüttüğümüz faaliyetler sonrasında verilen bu gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayıları 40 bine yaklaşan çalışanlarımızla birlikte, müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz"

