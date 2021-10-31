Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile PttAVM.com, coğrafi işaretli ürünlerin satışı konusunda iş birliğine gitti. Artık, 81 ildeki, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun envanterinde kayıtlı olan coğrafi işaretli ürünler tek tıkla, yerli ve millî e-Ticaret platformu PttAVM.com’da satılabilecek.

HARİTA ÜZERİNDEN ÜRÜNLER GÖRÜLEBİLECEK

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yöresel ürünleri hem yurt içinde hem de yurt dışına tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek “Uzun süredir bu çalışmayı yürütüyoruz, sonuna geldik. Vatandaşlarımız haritada istediği şehrin üzerine geldiğinde hangi coğrafi işaretli ürünü alabileceğini görecek. Buna göre istediği gibi ürünleri sipariş edebilecek” dedi.

Hâlihazırda Türk Patent ve Marka Kurumuna kayıtlı 900 civarında coğrafi işaret tescilli ürün olduğunu söyleyen Çevikoğlu “Dünyada coğrafi işaretli ürün pazarı 2020 yılında 200 milyar dolara ulaşmıştı. Bu pazardaki en büyük payı Avrupa Birliği (AB) alıyor. Biz de Türkiye olarak çabalarımızı artırdık. Bu ürünlerin büyük bir kısmı e-Ticaret kanalıyla satılabilir. Platformumuzdaki yerel ürünler, PTT ve Katar Postası iş birliğiyle harekete geçirilen Turkishsouq platformu aracılığıyla MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri) bölgesinde ciddi ilgi görüyor. Aldığımız verilerde özellikle yöresel Türk halıları, semaverler, cezve gibi ürünlere ilginin yüksek olduğunu tespit ettik. Bu ilginin farklı ürünlerde de artması için şimdi coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkaracağız” diye konuştu.

EN ÇOK TALEP GÖREN ÜRÜNLER

En çok talep gören coğrafi işaret tescilli ürünlere de değinen Çevikoğlu “En çok Gaziantep fıstığı, Giresun fındığı, Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri, Bursa kestane şekeri, Anzer balı gibi gıda odaklı ürünler başı çekiyor. Sadece yiyecek olarak değil, halı, kilim, takı gibi birçok yöreye ait farklı türde coğrafi işaretli ürün de var. Türkiye’nin zenginliklerini hem ülke içine hem de yurt dışına satışının önünü açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yöresel ve coğrafi ürünler Türkiye'ye açılıyor e-Ticaret platformu Hepsiburada, TOBB iş birliğiyle HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’nı hayata geçirdi.