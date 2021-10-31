Türkiye Gazetesi

Dolar kurundaki yükselişle birçok ürünün fiyatı artarken alım gücü azalıyor. Tüketiciler ise çareyi tasarrufta buluyor. Maaştan tasarruf etmek istiyorsanız öncelikle bütçe planı yapmalısınız. Harcamalarınızı kontrol edip, gelirinize göre her ay bir miktar para biriktirebilirsiniz.

İşte cepte ve evde tasarrufun yolları:

NASIL PARA BİRİKTİRİLİR?

- Gelirinize göre giderinizi hesaplayın. Her ay giderinizi bir kenara ayırın, biriktireceğiniz miktarı da bir kenara ayırın. Kalan miktar o ay harcayabileceğiniz miktardır. Diyelim ki her ay 3 bin liralık harcama limitiniz varsa, bu limiti aşmamaya gayret etmelisiniz. Böylece hem maaştan tasarruf etmiş olur hem de israftan kaçınırsınız.

- Aylık harcamalarınızı not edin. Ay içerisinde yaptığınız tüm harcamaları bir kenara yazın. Ay sonunda harcamalarınızı kontrol edin. Yaptığınız harcamalarda sıra dışı kalemler varsa bunları bir sonraki ay tekrarlamamaya çalışın. Not almak için kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalar var. Bunlar işinizi kolaylaştırabilir.

- Borçtan kaçınmak imkânsız olabilir. Fakat sürekli borca girmek de doğru değil. Makul borçlanmalar bütçe kontrolü açısından sorun oluşturmayabilir. Ama siz sürekli yeni borca girmemelisiniz. Borçlanmanız gerekeceği zaman bütçenizi gözden geçirin. Ödeyebileceğiniz miktarın üzerinde borçlanmamaya çalışın.

- Tasarruf hedefleri belirlerken gerçekçi olun. Örneğin doğalgazdan tasarruf etmek istiyorsanız bunun için öncelikle ısı yalıtımı yaptırmayı düşünün. Kombiyi daha tasarruflu kullanmaya çalışın. Fakat tasarruf edeceğim diye kombiyi çalıştırmamazlık etmeyin. Soğukta kalmak hem hastalanmanıza sebep olur hem de mutsuz hissetmenize değmez. Bu sebeple tasarruf ederken makul hedefler belirlemelisiniz.

- Hedefler ve hedeflere ulaşmak için zaman belirleyin. Örneğin; bir araba almak istiyorsanız ödeyebileceğiniz miktarı belirleyin ve bu miktarı ne zaman ödeyebileceğinize dair bir plan oluşturun. Kendinizi zora sokacak bir plandan kaçının. Diğer yandan araba giderlerini de göz önünde bulundurmalısınız. Benzin, bakım, vergiler... Bunların hepsi için bütçe ayırmanız gerektiğini unutmayın.

EVDE BUNLARI YAPIN

- Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlayın ve mümkün olduğunca bu listenin dışına çıkmayın. Böylece gereksiz harcamalardan açınmış olursunuz.

- Evinize gelen tüm faturaları takip edin. Otomatik ödeme talimatı vermiş olsanız dahi her ay ne kadar fatura ödediğinizi inceleyin. Faturalarınızda bir artış varsa bunun sebebini anlamaya çalışın. Elektrikten, doğalgazdan, sudan, telefondan ya da internetten yapacağınız tasarruf ile bütçenizde bir rahatlama sağlayabilirsiniz.

- Eğer kiralık bir evde yaşıyorsanız muhtemelen gelirin büyük kısmı kiraya gidiyordur. Fakat aklınızdan çıkarmayın, evinizin kirası gelirinizin en fazla yüzde 25’i olmalıdır. Örneğin 10 bin lira geliriniz varsa 2.500 liradan daha fazla kira ödememeniz gerekir. Bundan daha fazlası bütçenizi zorlayacaktır. Eğer kendi evinizde yaşıyorsanız aylık birikim oranınızı artırmalısınız. Hatta tıpkı kira ödüyor gibi düşünerek birikim yapabilirsiniz.

- Beyaz eşyada enerji tasarruflu ürünleri tercih edin.

- Televizyon gibi elektronik eşyalarınızı kullanmadığınız zaman fişten çekin.

- Evinize ısı yalıtımı yaptırarak tasarruf etmeniz mümkün. Doğalgaz tasarrufu için en iyi yöntem ise ısı yalıtımıdır.

- Led ya da enerji tasarrufu sağlayan ampuller, evin tüm odalarında kullanılabilir. Böylece, doğaya salınan karbondioksit miktarını da azaltmış olursunuz.

Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem Kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilerek tasarruf yoluna gidilecek. Gayrimenkul sahipliğine ilişkin vergiler yeniden değerlendirilecek. Ayrıca kayıtlı istihdamın artırılması için başta inşaat, turizm ve tekstil gibi kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörler ile alakalı analizler yapılacak.

Sanayide tasarruf potansiyeli yüzde 30 İklim kriziyle iş dünyasında çevreci üretime yönelik farkındalık artarken ‘Sınırda Karbon’ düzenlemesi gibi mekanizmalar ile emisyondan arındırılmış üretim bir tercihten öte zorunluluk hâline geliyor.

Kalıcı yaz saati uygulaması ile 6 yılda 6 milyar lira tasarruf 2016 yılından itibaren kullanılmaya başlanan ve gün ışığının günlük hayatta kullanımını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan kalıcı yaz saati uygulamasında yürürlükte olduğu 6 yıl boyunca toplam 6 milyar lira tasarruf edildiği açıklandı.