Türkiye Gazetesi

Tarımsal destekleme bütçesi 2022 yılı için 2021 yılına göre yüzde 12,5 artırılarak 22,97 milyar liradan 25,83 milyar liraya yükseltildi.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, tarımsal destekleme bütçesinden gelecek yıl için en fazla pay yüzde 29,5 ile hayvancılığa ayrılırken, bu sektöre toplam 7 milyar 620 milyon lira destek ödemesi yapılması planlanıyor.

Hayvancılığı, mazot ve gübre desteklerinin de içinde bulunduğu 7,3 milyar liralık alan bazlı tarımsal destek ödemeleri, 5 milyar 475 milyon lirayla fark ödemeleri ve 1 milyar 924 milyon lirayla tarım sigortası destekleme hizmetleri izledi. Diğer tarımsal amaçlı desteklere 1 milyar 298 milyon lira, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemelere 1 milyar 850 milyon lira ve telafi edici ödemelere de 367 milyon lira ayrıldı.

Kuraklığın sebep olduğu verim kaybına 1 milyar liralık bütçe ayrıldı.

Hayvancılık gelirleri ile 12 yılda 35 ülke gezdiler Şırnak’ta yaşayan ve hayvancılıktan sağladıkları gelirle 12 yılda Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika’da 35 ülke ve 85 şehri gezen Artuç çifti, gördükleri ülkelere yenilerini eklemek istiyor.

'Yapay et, hayvancılık sektörünü olumsuz etkiler' Hayvandan alınan kas kök hücresi ile laboratuvar ortamında ‘yapay et’ üretilmesine ilişkin tartışmalar sürerken; Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yapay etin insan sağlığına zararlı olduğunu ve hayvancılık sektörünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Şehir hayatı sıkıcı geldi, köye yerleşip hayvancılık yapmaya başladı İstanbul’da uzun süre çalıştıktan sonra şehir karmaşasından sıkılan Serdar Eroğlu, memleketi Tunceli’ye dönerek köyünde küçükbaş ve kümes hayvancılığı yapmaya başladı.