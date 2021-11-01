Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını düzenlenen toplantıda paylaştı.

YENİ BİR REKOR KIRILDI

Buna göre, ekim ayında ihracat bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 13'lük artışla 20,3 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece geçen ayki Cumhuriyet tarihi rekoru yeniden güncellendi.

Dış ticaret hacmi, yüzde 16,33 artarak 43 milyar 77 milyon dolara, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,4 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan dış ticaret açığı ise Ekim'de yüzde 39 düşüşle 1,5 milyar dolar oldu.

Ocak-Ekim dönemimde ihracat yüzde 34 yükselişle 181,8 milyar dolar, Ocak-Ekim ihracat yüzde 22,5 yükselişle 215,6 milyar dolar oldu.

Türkiye'den 83 ülkeye 125 milyon dolarlık çiçek ihracatı Süs bitkileri ve mamulleri sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında krizi fırsata çevirdi. Sektör salgın döneminde yükselişe geçerek 83 ülkeye 125 milyon dolarlık ihracat ile tarihi rekor kırdı.

Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi geriledi Almanya'da geçen ay 20,5 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ekim ayında 13 puana geriledi. Endeks, eylüldeki artışının ardından, Şubat 2021’den beri en düşük seviyesine geriledi.

TİM, ihracatçı ile lojistikçiye tek tuşla köprü olacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı ile taşımacılık sektörü arasında dijital köprü vazifesi görecek "Türkiye Lojistik Portalı"nı faaliyete geçirdi.