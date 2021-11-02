Türkiye Gazetesi

Doğalgaza kasım ayında da zam geldi. Yeni tarifeye göre sanayi aboneleri için 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 48,40 artışla 3 bin 482 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı da yüzde 46,82 artışla 4000 lira oldu. Yaşanan artışı savunan BOTAŞ, dünya genelinde görülen yüksek enerji fiyatlarının Türkiye’deki tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığını bildirdi.

"MALİYETİ VE ENFLASYONU ARTIRACAKTIR"

Sanayici ise doğalgaz zammına tepki geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48’lik zammın üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracağını söyledi. Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız” ifadelerine yer verdi.

ÜRÜN FİYATLARINA YANSIYACAK

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, 1 Kasım itibarıyla sanayi abonelerine gelen yüzde 48 zam ile son 5 ayda yüzde 103, 13 ayda ise yüzde 150’ye yakın yükseliş olduğunu söyledi. Önel, “Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesinden kopmayarak, enflasyonla topyekûn mücadele programını gündeme alması ve tarafların bu mücadeleye destek olmasını bekliyoruz. Bu durum, piyasamız açısından daha sağlıklı olacaktır” dedi.

Önel, KOBİ’lerin sektörel ağırlıkları farklı olmakla birlikte, operasyonel maliyetleri içinde yüzde 10 ile yüzde 50-60 girdi maliyeti olan enerji maliyetlerinin hem bilançolara zarar vereceğini hem de nihai ürün fiyatlarına önümüzdeki süreçte yukarı yönlü yansıyacağını ifade etti. Küresel anlamda artan enerji maliyetleri, Avrupa ve Çin dâhil olmak üzere negatif etkilenen ülkelerden bahseden Önel, özellikle doğalgaz arzındaki olumsuz haberler nedeniyle bu ülkelerin fiyatlarına ciddi yükseliş yansıttıklarını hatırlattı.

Azerbaycan'la anlaşma yapıldı: Doğalgazda kışın sıkıntı olmayacak Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz anlaşması yapıldı. Bir ay içerisinde 4 milyar metreküplük depolama kapasitesi tamamen dolacak, vatandaş fiyat artışına karşı da korunacak.

Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu.