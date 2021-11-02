Türkiye Gazetesi

TRT’nin 2010 yılındaki enerji ve bandrol geliri toplamı 1 milyar 16 milyon TL olurken, bu bedel 2020 yılında 3 milyar 835 milyon TL’ye çıktı. Vatandaşın elektrik faturalarından yüzde 2 oranında TRT payı kesiliyor. Bu pay yüzde 2 olmakla birlikte, yüzde 18 oranında KDV’ye de tabi tutulduğundan, enerji bedelinin yüzde 2,36’sı olarak faturaya yansıyor.

Sanayi sicil belgesine sahip müşteriler ve OSB’ler içinse TRT muafiyeti uygulanıyor.

TBMM Genel Kurulunda 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinin bugünkü gündem maddesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oldu.

TRT PAYI MECLİS GÜNDEMİNDE

Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TRT katkı payı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılması bekleniyor.

Yapılan açıklamalar sonucu katkı payının nerelerden kaldırılacağı merak konusu olurken, açıklamada bulunan Bakan Dönmez, “TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasıyla ilgili hazırlık yaptık, Meclis’e gönderdik” İfadelerini kullandı.

Bakan Dönmez duyurdu! 2023'te hizmete girecek 26 yeni keşif müjdesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 26 yeni keşifle 60 milyon varil petrole eşdeğer rezervin ülkemize kazandırıldığını duyurdu.

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Azerbaycan ile el sıkıştık Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petroller ve BOTAŞ'ın satışı, doğal gaz tedariği konularında önemli açıklamalar yaptı.