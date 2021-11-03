Türkiye Gazetesi

İhlas Medya Grubu, Türkiye’de İş Dünyası adını verdiği dergiyi okuyucuları ile buluşturdu. Dergi, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin en güncel gelişmeleri okuyucusuna sunacak.

1 Kasım 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan derginin tanıtımı, İhlas Holding ve İhlas Yayın Grubu yöneticilerinin yanı sıra, iş dünyasının önemli isimlerini buluşturdu. Tanıtım toplantısına İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve TGRT Haber Genel Yayın Müdürü Ercan Seki ile iş dünyasının önde gelen isimleri iştirak etti.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, Türkiye’de İş Dünyası dergisinin tanıtım toplantısında yer alan isimlerden oldu.

İş dünyasının önemli isimlerini buluşturan tanıtım toplantısında İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ile ilk sayıya kapak röportajı veren iş adamı Bülent Eczacıbaşı sohbet etti.

HER SAYISI GÜNDEM BELİRLEYECEK

İlk sayısında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nı kapak yapan, Eczacıbaşı'nın ilkeleri ve ekonomiye bakışına dair mesajlarını duyuran dergi, bundan sonra da dünya ekonomisindeki gündeme göre yayınlarına yön verecek. Kapak ve dosya konularını uzman görüşleri ve ekonomik kurumların raporlarını kaynak alarak değerlendirecek olan dergi, ekonomi dünyasının yakından tanıdığı uzmanların gündem belirleyecek makalelerini de içerecek.

Savunma sanayii, tekstil, hazır giyim, gıda, turizm gibi öncü sektörlerden son bilgilerin yer alacağı Türkiye'de İş Dünyası dergisi, bu alanlarda Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çekecek. Firma görüşleri ve güncel rakamlar eşliğinde sektörlerin imalat, ihracat ve ithalatta geldiği noktaya vurgu yapacak.

"KADINLARA 'POZİTİF' AYRIMCILIK YAPACAĞIZ"

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin genel yayın yönetmeni Celal Toprak, yayınlarında sürdürülebilir hayat ve ekonomiyi savunacaklarını vurguladı.

"Dergimiz, kadına pozitif ayrımcılık yapacak" diyen Toprak, tabiat ile çevreye duyarlılık gibi alanlara yoğun ilgi göstereceklerini ifade etti ve şunları söyledi: Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir üretim ve daha yaşanabilir dünya hedefliyoruz. Bu konularla ilgili çalışmaları, görüşleri ve yorumları ayrıntılı olarak vereceğiz. Türkiye’de İş Dünyası dergisi 1 Kasım itibarıyla çıktı. Basılı hâline abone olarak takip edilebilen dergimiz, QR kodu okutularak online olarak da okunabilecek, dijital ortamlardan ulaşılabilir olacak.

ECZACIBAŞI: KAPAĞINDA OLMAKTAN ONUR DUYDUM

Türkiye'de İş Dünyası'nın ilk sayısının kapağında, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yer aldı. Eczacıbaşı, tanıtımda yaptığı konuşmada "Bu önemli yayının ilk sayısının kapağında olmaktan onur duyuyorum. Yayıncılık ve ekonomi dünyasına çok farklı bir soluk getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

DİJİTAL ORTAMDA DA OLACAK

Basılı tarafının yanı sıra dijital platformlarda da varlığını sürdürecek olan Türkiye’de İş Dünyası dergisi; web sitesi, YouTube, Linkedin, Facebook ve Instagram hesaplarıyla dijital çağın hem takipçisi hem de takip edileni olmayı hedefliyor. Dergi ayrıca QR kodu okutulmak suretiyle her platformda okunabilme özelliğini sürdürecek.

DERGİDEN RÖPORTAJLAR

İTO Başkanı Avdagiç '3 Soru 3 Cevap'ta

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, '3 Soru 3 Cevap' bölümüne konuk oldu. AB ile ilişkilerden yeşil mutabakata, eğitimdeki sorunlardan iş dünyasının yeni stratejilerine kadar birçok konuda görüşlerini dile getirdi.

Bankacılık sektörü yeşile yeşil ışık yaktı

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin "Baş döndüren yeşil değişime bankacılık sektörü de ayak uyduruyor. Enerji verimliliğine dikkat ediyor, her projede bunu öncelik hâline getiriyoruz" dedi.

Doğanlar'dan 160 milyon dolar hedefi

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, önümüzdeki yıl 160 milyon dolar yatırım yapacaklarını, enerji şirketlerinden Biotrend’e yatırım yapıp, ardından da halka açma çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansının halka arzına 10,6 kat talep 26-27 Ekim tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz edilen İhlas Haber Ajansı hisselerine 10,6 kat talep geldi. Hisseler, 4,60 TL'den önümüzdeki hafta işleme açılacak.

İhlas Medya Grubu iletişim ajanslarını ağırladı Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber gibi her mecrada köklü ve etkili yayın organlarını bünyesinde bulunduran İhlas Medya Grubu; düzenlediği organizasyonla iletişim sektöründeki faaliyetlerini 100’ü aşkın davetliye anlattı.