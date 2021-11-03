Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (HISİAD) düzenlediği ‘Dernekler Buluşması’; Armatür Derneğini, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneğini (EVSİD) ve Mobilya Aksesuar Derneğini (MAKSDER) bir araya getirdi. Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan dört sektör çatı STK’lar ile ihracatçı birliklerinde daha güçlü temsil edilmek istiyor.

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektörünün dünyadaki 500 milyar dolarlık pastadan 8,2 milyar dolar aldığına işaret ederek, daha iyi temsille ihracat birim değerinin artırılabileceğini, ileride ihracat birliği olma hedefleri olduğunu kaydetti. Elektrik ve doğalgaza gelen zamların metal fiyatlarını yüzde 10 artıracağını anlatan Tecdelioğlu, maliyet artışlarını fiyatlara tam olarak yansıtmadıklarını söyledi. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan faiz indiriminin özel sektöre de yansıdığını ancak faizlerin yüzde 10’un altına gelmesi durumunda ‘yatırım iştahı’nın artacağını ifade eden Tecdelioğlu, ihracatçı firmaların sıkça dile getirdiği eleman sorununa işaret etti.

MÜŞTERİ KAPIDA BEKLİYOR AMA...

Tecdelioğlu “Ne kadar üretsek o kadar satıyoruz. Müşteri kapıda bekliyor. 300 milyar dolar ihracatı yapacağız da yapacak adamı nereden bulacağız. Z ve Y kuşağı dediğimiz nesil sanayiyi sevmiyor. Fabrikalara, üretime girmiyor. Bu kuşaklar internetle uğraşmayı, kurye, güvenlik görevlisi olmayı, kariyer planı olmayan sektörlerde işler yapmayı tercih ediyor. Sanayide iş gücü bulamıyoruz. Ne yapacağız? Daha fazla otomasyonu fabrikalara sokmamız lazım. Onun için de daha fazla kazanmamız, üretim yapmamız lazım. Şu an birçok sektörde sipariş var, ham madde var, makine var ama ikinci, üçüncü vardiyayı yapacak insan kaynağı yok” dedi.

Mevcut personeli tutamadıklarını, haziran ve ekimde çalışanlarına zam yaptıklarını ifade eden Tecdelioğlu “Moto kurye 4.500 lira, güvenlik görevlisi, garson 4 bin lira maaş alıyor. Adamı gel sen civata fabrikasında çalıştır” diyerek sanayideki ücret politikası sorunu olduğunu kabul etti.

Z VE Y KUŞAĞI SANAYİYE ALIŞTIRILMALI

EVSİD Başkanı Talha Özger de OSB’ler içinde meslek liselerinin artırılmasıyla eleman sorununun kısmen çözülebileceğini söyledi. Z ve Y kuşaklarının sanayiye alıştırılması gerektiğini ifade eden Özger “5-10 yıl içinde sanayiye yeni kalıpçılar, yeni CNC operatörleri, pres makinelerinde çalışacak arkadaşları yetiştirebiliriz” dedi. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise haksız rekabetin önlenmesi için KDV sisteminin kökten değişmesi gerektiğini, dolaylı vergiler yerine gelire göre vergi alınmasının önemini anlattı. MAKSDER Başkan Vekili Mustafa Keten de çatı STK’larda temsiliyet özelinde yeni yapı kurulmasının gerektiğini vurguladı.

e-Ticaret'te istihdam açığı: 1 milyon eleman aranıyor Worldef Başkanı Ömer Nart, e-Ticaret’te yaşanan büyüme ile nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın arttığını belirterek “Kariyer platformlarında e-Ticaret’le ilgili iş ilanlarının sayısı son 1,5 yıl içinde 27 kat arttı. Ülkemizde e-Ticaret ile ilgili bir milyon istihdam açığı var. Sektörde maaşlar 7-8 bin liradan başlıyor, 45 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

İŞKUR’dan acil eleman alımı duyurusu: 130 bin personel alınacak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde açık iş pozisyonları için ilana çıktı. İŞKUR 130 bine yakın personel alımı yapacağını duyurdu.