Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi döneminde online tarafa kayan dünya ticaretinde yıldızı en fazla parlayan sektörlerden biri de mobilya oldu. Yasaklar sebebiyle evlerine kapanan insanlar, yaşadıkları mekanlara yatırımı artırdı, mobilya ve aksesuarları satışları patlama yaptı. Birçok üründe olduğu gibi dünyanın mobilyada da dünyanın en kaliteli ürünlerine imza atan, tasarımdaki yeri tartışılmaz bir kalitede bulunan Türkiye mobilya sektörü, hem iç pazardaki satışlarını katladı hem de ihracatta hedeflerin çok üzerine çıktı. Sanal fuarlarla Amerika’dan Körfez ülkelerine kadar her bölgeye tanıtım yapan sektör ilk dokuz ayda 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yıl sonu için hedeflenen 4,5 milyar dolarlık hedefin de üzerine çıkılması bekleniyor.

ARZ TALEP DENGESİZLİĞİ FİYATLARA YANSIDI

Hem Türkiye hem dünyada planlananın çok üzerinde taleple karşılaşan sektörün karşısına ise bu dönemde ham madde problemi çıktı. Birçok ülkede yaşanan tedarik sıkıntısı, navlun bedellerinin 4-5 kat artmasıyla zirve yaptı ve kumaştan süngere, ahşap ve boyaya kadar birçok ürünün fiyatı arttı. Fiyattaki artışın yanı sıra süngerde temin sıkıntısı da yaşanmaya başladı. Buna iç piyasada döviz kuru oynaklığı da eklendi ve imalat sanayisine tehdit oluşturacak noktaya ulaştı. Arz talep dengesizliği sebebiyle yurt içi ve dışında kereste, tomruk ve sünger fiyatları ikiye katlandı ve bu da doğrudan fiyatlara yansıdı.

YENİ YATIRIM İSTİHDAM DA SAĞLAYACAK

Tam bu noktada harekete geçen mobilya sektörü, üretim ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yatırım kararı aldı ve kolları sıvadı. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre, Ceyhan Yumurtalık’ta faaliyet göstermek üzere bir yatırım başlatılıyor. Sünger üretimini içeren bu yatırım ilk etapta 350-400 milyon dolar seviyesinde olacak. 3-4 yıl içerisinde de yatırım 2,5-3 milyar dolara ulaşacak. Yine aldığımız bilgiye göre yatırım önemli bir istihdama imkân sağlayacak. İthalatı azaltarak cari açıkta yaklaşık 1,6 milyar avroluk azalma sağlaması beklenen yatırım için ‘süper teşvik’ başvurusu da yapıldı. Liman bağlantısı sebebiyle Yumurtalık’ta gerçekleştirilecek yatırım için arazi tahsisinin gerçekleştirildiği, fabrikada önemli sayıda istihdam imkânı da bulunacağı belirtildi.

Mobilyacı 100 bin kişi arıyor MOSFED Başkanı Ahmet Güleç “Sektörümüzün marangoz, döşemeci ve boyacı, kısacası emek yoğun elemana ihtiyacı var. Üretim talebine yetişemiyoruz. Gençler masabaşı çalışmayı tercih ediyor. ‘Mavi yaka’nın imajını yükseltmemiz gerekiyor” dedi.

Mobilyacı peşin paraya bile sünger bulamıyor Dünyada ham madde krizi çeşitli sektörlerde kendini gösteriyor. Pandemide hem iç hem dış satışları artan mobilyacılar da özellikle sünger ihtiyacını karşılamakta problem yaşıyor.