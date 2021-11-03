Türkiye Gazetesi

Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Grubu'nun yeni halka arz ettiği şirket olan İhlas Haber Ajansı hisseleri bugün yapılacak gong töreni ile Borsa İstanbul Birincil Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Sabah piyasa açılış gongunu Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Emre Tezmen birlikte çalacak. Açılış gongunun ardından hisseler IHAAS koduyla işlem görmeye başlayacak.

HALKA AÇIK 6'NCI ŞİRKET OLACAK

26-27 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama döneminde, arzın 10,6 katı kadar talep gelen İHAAS, İhlas Grubu'nun halka açık 6'ncı şirketi olacak. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükselmesi sebebiyle ihraç edilen 22 milyon TL nominal değerli paylar için 73 bin 432 yatırımcı, 234.025.270 nominal değerli talep gelmişti.

51 ÜLKEDEN YAYIN YAPIYOR

İhlas Haber Ajansı, günlük ortalama 300 görüntü, 1.000 yazılı haber ve 3 bin fotoğraf içeriği ile 51 ülkeden yayın yapıyor ve dünyanın önde gelen kuruluşları başta olmak üzere 2.000'den fazla müşterisine ulaşıyor. Türkiye'nin 81 ili, birçok ilçesinde temsilciliği bulunan İHA, dünyanın önemli merkezleri olan Washington, Londra, Berlin, Moskova, Paris, Viyana, Atina, Brüksel, Tahran, Bağdat, Erbil, Kuveyt, Kahire, Dubai, Kâbil ve İslamabad gibi önemli başkentlerde aktif olarak faaliyet yürütüyor.

İhlas Haber Ajansının halka arzına 10,6 kat talep 26-27 Ekim tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz edilen İhlas Haber Ajansı hisselerine 10,6 kat talep geldi. Hisseler, 4,60 TL'den önümüzdeki hafta işleme açılacak.

'Türkiye'de İş Dünyası' yayın hayatına başladı Dünya ve Türkiye ekonomisinin gündemini aktarırken sürdürülebilirliği ön planda tutacak olan Türkiye'de İş Dünyası, ilk sayısının tanıtımında ekonomi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.