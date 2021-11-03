Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 21.30’da basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan, Fed varlık alım hızını aylık 15 milyar Dolar azaltma kararı aldı. Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak. Fed, aylık varlık alımlarını bu aydan itibaren yavaşlatmaya başlayacak.

. 3 kamu bankasından faiz indirimi Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Ekonomistlerden faiz indirimi ve dolar yorumu: Acı reçete büyüme için Merkez Bankası yüksek kurla ihracat odaklı büyüme, enflasyonda orta vadede kalıcı düşüş hedefleyerek adım atarken, ekonomistler de önceliğin halkın alım gücünün artırılması olduğunu ifade etti.