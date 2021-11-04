Türkiye Gazetesi

İhlas Haber Ajansı hisseleri, dün sabah düzenlenen gong töreniyle borsaya açıldı. Borsa İstanbul’da IHAAS koduyla işlem görmeye başlayan hisse senetleri, 4,60 TL'den başladığı BİST’te, yüzde 10'luk değer artışıyla tavan fiyattan işlem gördü.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul, İhlas Haber Ajansı Pazarlama Koordinatörü Burak Varlık, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener gongu İHA için çaldı.

"74 BİN YATIRIMCIYA 101 MİLYON TL'LİK ARZ"

Hisselerin halka arzı sebebiyle düzenlenen gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İhlas Haber Ajansı'nın, İhlas Grubu'nun borsadaki 6'ncı şirketi olduğunu hatırlattı. Ergun "Bu halka arzda yaklaşık 74 bin yatırımcıya, 101 milyon TL'lik bir arz gerçekleştirilmiştir. Bu arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medyadan tavsiye verenlere yatırımcının kanmaması gerektiği konusunda defalarca kez açıklama yaptıklarını belirten Ergun, "Yatırımcılarımıza sosyal medyaya itibar etmemelerini, yatırım yaparken ortaklık kültürü ile hareket etmelerini, haberleri KAP gibi doğru kaynaklardan öğrenip finansal okur yazarlıklarını yükseltmelerini tavsiye ediyoruz. İşte burada, artık kendisi de bir borsa şirketi olan İhlas Haber Ajansı'nın katkıları bizim için çok değerli olacak. Bu vesile ile İhlas Haber Ajansı'na, Borsamıza hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

70 ÜLKE, 600 MEDYA KURULUŞU

Hisselerin işlem görmeye başlaması sebebiyle yapılan gong töreninde konuşan İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas da, 70'ten fazla ülkede 600'den fazla medya kuruluşuna hizmet sağladıklarını belirterek "İhlas Haber Ajansı, kurulduğu günden bugüne kadar geçen 28 yılda savaş cephelerinde Kosova'dan Irak'a, Çeçenistan'dan Sudan'a kadar bütün bölgelerde faaliyette bulunmuştur. Ayrıca önemli toplantı ve spor organizasyonlarını takip edip dünyadaki 600'den fazla medya kuruluşuna teknik hizmet sağlarken, ülkemize ciddi döviz girişine de katkıda bulunmaktayız" dedi.

Türkiye'de ilk defa bir haber ajansının halka arz edildiğini vurgulayan Arvas "11 kat talep gelmesi, bize duyulan güvenin göstergesidir. Yakın dönemde iki hedefimiz var. İlk olarak yurt dışında 100 olan muhabir sayımızı 200'e çıkaracağız. İkinci olarak Türkiye'deki tüm organizasyonlarımız bitti. Bazıları kent nüfusunu geçen ilçelerimizde de muhabir istihdam edeceğiz. İskenderun, Alanya, Marmaris, Bandırma gibi yerlerde Networkümüzü çok güçlü hâle getireceğiz" ifadesini kullandı.

10,6 KAT TALEP İHA'YA OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, dünya televizyonlarına teknik altyapı hizmeti veren İhlas Haber Ajansı'nın Türkiye'nin hizmet ihracatçısı olduğunu vurguladı.

Altıkardeş, "İHA, 28 yıllık bir başarı hikayesidir. Hisselerine 10,6 kat talep gelmesi de yatırımcının bu kuruma güveninin bir simgesi. İHA, Borsa İstanbul'da halka arz edilen ilk haber ajansı. Habercilik zor iş, hız gerektirir, teknoloji gerektirir. İHA hem haberleri hem de müteşebbis ruhuyla Türkiye kamuoyunda var olmaya devam edecek" dedi.

BORSA İSTANBUL'DA TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

İhlas Haber Ajansı'nın halka açılmasına aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener ise "74 bin yatırımcıyla İhlas Haber Ajansı'nı buluşturmaktan gurur duyuyoruz. İhlas Haber Ajansı, Borsa İstanbul'da türünün tek örneğidir. Bu halka arzın, benzer şirketlere örnek teşkil etmesini diliyoruz" diye konuştu.

GÜNDE 1000 HABER, 3000-3500 FOTOĞRAF

İhlas Haber Ajansı her gün 850'den fazla muhabir ile 350 videolu haber, 1.000 yazılı haber, 3.000-3.500 aralığında değişen haber fotoğrafı üretiyor. Bu haberler 2 binden fazla televizyon, gazete ve web sitesi gibi abonelere iletiliyor. Türkiye'de 25 bölge müdürlüğü olan İhlas Haber Ajansı haberlerinin yüzde 11-12'sini İstanbul, yüzde 8’ini Ankara, yüzde 8’ini ise yurt dışı mahreçliler oluşturuyor. Kalan yüzde 70 oranındaki haber de Anadolu şehirlerinden servis ediliyor.

10,6 kat talep geldi: Gong İhlas Haber Ajansı için çaldı İhlas Haber Ajansı hisseleri bugün Borsa İstanbul’da düzenlenecek gong töreni ile işlem görmeye başladı.

İhlas Haber Ajansının halka arzına 10,6 kat talep 26-27 Ekim tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz edilen İhlas Haber Ajansı hisselerine 10,6 kat talep geldi. Hisseler, 4,60 TL'den önümüzdeki hafta işleme açılacak.

İhlas Medya Grubu iletişim ajanslarını ağırladı Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber gibi her mecrada köklü ve etkili yayın organlarını bünyesinde bulunduran İhlas Medya Grubu; düzenlediği organizasyonla iletişim sektöründeki faaliyetlerini 100’ü aşkın davetliye anlattı.