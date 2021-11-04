Türkiye Gazetesi

İsmail SONSUZ ANKARA

Türk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek 2021’deki yüksek performansını sürdürdü. 2021’de güçlü performansını sürdürerek yılın ilk dokuz ayında yüzde 18 büyüme ile 24,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 12,1 milyar TL’ye, net kârı 4,7 milyar TL’ye abone sayısı da 51,4 milyona yükseldi. Türk Telekom, beklentileri aşan performansı sonucu, 2021 öngörüsünü yıl içerisinde üçüncü defa yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda faaliyet gelirlerindeki yıllık artışın yüzde 18’e, FAVÖK’ün 16,2 milyar TL’ye, yatırım harcamalarının da 8,7 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor.

Yılbaşından bu yana beklentileri aşan bir performans sergilediklerini vurgulayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Toplam 1,9 milyon yeni abone kazanımıyla 51,4 milyon kullanıcıya ulaştık. Sabit geniş bant abone sayısı 14,1 milyona ulaşırken sabit geniş bant ARPU (Kullanıcı başına ortalama gelir) yıllık yüzde 15,3’e yükseldi. Fiber abone sayısı 9 ayında, yıllık yüzde 67’lik artışla 8,8 milyona ulaştı ve abone portföyünün yüzde 62’sini aştı. Geçen yılın aynı döneminde 25 milyon olan fiber hane kapsamı da 3’üncü çeyrek itibarıyla 28,9 milyonu geçti” diye konuştu.

‘NORMALLEŞME’ MOBİL PAZARI HAREKETLENDİRDİ

Önal, 3’üncü çeyrekte yaşanan normalleşmeyle artan hareketliliğin daha dinamik bir mobil pazar sunduğuna dikkat çekti. Önal, şirketin mobil abone tabanının, 500 binin üzerinde net abone kazanımıyla beklentilerinin üzerinde büyüdüğünü ve 2019 yılının birinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışa ulaştığını söyledi.

Ümit Önal, yetkisiz Çağrı Merkezleri ile ilgili bir soru üzerine, bu merkezlerden kurum olarak en çok kendilerinin rahatsız olduğunu belirtti. Önal şunları söyledi: Jenerik şu; ‘Türk Telekom altyapısıyla benzersiz internet fırsatı’. Bana da telefon geldi. ‘Hangi Türk Telekom’dan diye sordum. Biraz sıkıştırınca telefonu yüzüme kapattı. BTK’ya şikâyet etmekten benim iflahım kesildi. Bu konuda ağır para cezalarını da barındıran düzenlemeler üzerinde çalışıldığını, bazı ara katmandaki şirketlerin lisans iptaline dönük birtakım çalışmaların yapıldığını biliyoruz ve bunu destekliyoruz. En çok biz şikâyetçiyiz. Çünkü bizim marka itibarımız zedeleniyor. Şöyle dramatik şeyler de oluyor: Gidiyor anlaşma yapıyor sonra bize geliyor bir ceza çıkıyor. Biz değiliz çünkü. Bizde bir taahhüdü var ve o taahhüt bozulmuş olduğu için ceza çıkıyor. İnanılmaz bir mağduriyet.

"SALDIRILARI DAHA GERÇEKLEŞMEDEN HİSSEDİYORUZ"

Türk Telekom’un ‘Şebeke Yönetim Merkezi’ ve ‘Siber Güvenlik Merkezi’yle ilgili de bilgi veren Ümit Önal, şöyle konuştu: Türk Telekom’un mobil, sabit ve geniş bant şebekelerinin çalıştığı, ‘omurga’ diye tabir edebileceğimiz altyapılarımızı, Şebeke Yönetim Merkezinde 7 gün 24 saat izliyoruz. Buradaki akıllı teknolojileri tamamen kendi kaynaklarımızda geliştirdik. Birçok olaya operasyon merkezimizden, anında bile değil daha neredeyse gerçekleşmeden, hissederek, yapay zekâ ve öğrenen makine algoritmalarıyla anında müdahale ediyoruz. Siber Güvenlik Merkezimizde ise bir yandan ulusal şebekemizin güvenliğini sağlıyor, diğer yandan da Türkiye’nin verisini güvende tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ülkemizin sürdürülebilir refahı ve ekonomik bağımsızlığı ilk önce teknolojik bağımsızlıktan geçiyor. 2018’da yüzde 25’ler seviyesinde olan siber güvenlikte yerlilik oranımız şimdi yüzde 50 oranına gelmiş durumda.

Çağrı merkezleri eve kapandı Salgınla birlikte çağrı merkezi sektörü, hızlı dönüşümle evlerden hizmet vermeye başladı. İstihdam da lokasyondan bağımsız olarak tüm Türkiye’de arttı. 2019 yılında sadece 947 olan evden çalışan müşteri temsilcisi sayısı, salgın döneminde 93 bin 288 gibi oldukça yüksek bir rakama ulaştı.