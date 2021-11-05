Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği projede İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde 6 çift ile iş birliği yapılarak safran ekilmişti. Geçen 2 ay süreden sonra ilk hasat gerçekleştirildi.

YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Bölgede uzun yıllar atıl kalmış toprakların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projede safranın bölge şartlarına uygunluğu ve verimi yüzleri güldürdü.

100 BİN TL’NİN ÜZERİNDE GELİR BEKLENİYOR

Yumrusu, stigması (bitkinin faydalanılan en değerli kısmı) ve yaprakları ayrı ayrı değerlendirilen safrandan, dönüm başı 100 bin liranın üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

“ÜRETİMİ ARTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, safranın son derece önemli bir ürün olduğunu ancak Türkiye'de çok fazla yetiştirilmediğini söyledi. Aygül, safranın toplum tarafından bilinirliliğinin artmasıyla bakanlık tarafından konuyla ilgili proje yürütüldüğünü belirterek, "Projeyi İnegöl ve Yenişehir ilçesinde başlattık. Safranı İnegöl ve Yenişehir yöresinde kümelendirmeyi ve üretimi daha çok artırmayı hedefliyoruz." dedi.

DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI

Safranın yüksek gelir getirdiğini vurgulayan Aygül, şöyle konuştu: "Özellikle gevşek ve kumlu topraklarda iyi yetişiyor. Safran dünyanın en pahalı baharatı. Geniş bir kullanım alanı var. Güçlü bir renklendirici ve aromatik özelliklere sahip. Antioksidan ve güçlü afrodizyak etkisi de var. Tıbbı tedaviden tutun da yemeklere kadar çok farklı alanlarda kullanılan bir bitki. Biz bu projeyle ilimizde safran bitkisinin tarımını geliştirmek, yoğun talebi karşılamayı hedefliyoruz. Şu anda daha önceki yıllarda denemelerle birlikte ilimizdeki safran üretim alanı 7 dekara çıktı. Hedefimiz birkaç yıl içinde 100 dekara ulaşıp hem ülkemizin yumru ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilerimizin birim alandan çok yüksek gelire ulaşmasını sağlamak."

“1,3 MİLYON GELİR ELDE EDECEĞİZ”

Aygül, proje kapsamında 6 çiftçiye destek sağladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "2 ay önce ektiğimiz ürünlerin hasadına başladık. İnşallah dar gelirli küçük aile işletmelerine önemli bir gelir sağlayacağı kanaatindeyiz. Hedefimiz ilk etapta ektiğimiz 3 dekar alanda 3. yılın sonunda 7,5 ton yumru ve 7,5 kilogram safran stigması üretmek. 3. yılın sonunda toplam 1,3 milyon lira gelir elde edeceğiz. Yılda dekar başına 100 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Yenişehir ve İnegöl şartlarında bu çok iyi bir rakam. İnşallah böylece ilimize yeni bir ürünü katmış oluyoruz."

“GETİRİSİ YÜKSEK BİR ÜRÜN”

Safran üreticilerinden Tuğba Tarım da İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iş birliği yaparak bu ürünü ektiğini söyledi. Safranla ilgili araştırmalar yaptığını belirten Tarım, "Yenişehir'in safran konusunda öncü merkezler arasında yer alması için çalışıyoruz. 2 dönümlük bir alanda ekim gerçekleştirmiştik. Şimdi hasadına başladık, getirisi yüksek bir ürün." diye konuştu.

Safranın kilosu 30 bin liradan başlıyor Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu tarafından yetiştirilen Safranın kilosunun 30 bin ile 70 bin TL arasında olduğunu söyledi.

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