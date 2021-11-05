Türkiye Gazetesi

Denizlerde avlanma sezonun başladığı 1 Eylül’den itibaren balık fiyatı en ucuz zamanını yaşıyor. Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bolluğu da yaşanıyor. Başta hamsi olmak üzere birçok balığın fiyatı tezgahlarda düştü.

Geçtiğimiz haftalarda tezgahlarda kilosu 20-30 lira arası satılan hamsi, Iğdır’da balık tezgahlarında kilogram fiyatı dün 10 lirayı buldu. Fiyatının düşmesiyle tezgahlar boşaldı, bugün yeni mal alan satıcılar fiyatın kasa başı artmasından dolayı hamsi kilogram fiyatını 15 liradan sattılar.

"HAMSİ FİYATI 10 LİRAYA DÜŞTÜ"

Satıcılar, normal et ile kıyaslandığında hamsi fiyatının yine uygun olduğunu söyledi. İşletme sahibi Ahmet Savaş, Karadeniz'de hamsi bolluğunun yaşandığına dikkat çekerek, “Dün hamsi fiyatı 10 liraya düştü. Uzun zamandır bu düşüşü bekliyorduk. Dün için hemen hemen Iğdır’ın yüzde 70’in evine hamsi girdi diyebilirim. Bugün yine fiyatlar 15 liraya yükseldi. Temennimiz ilerleyen günlerde tekrar düşüş olmasıdır” dedi.

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10-15 liraya kadar geriledi: Hamside bolluk fiyatları düşürdü Mevsimin kışa yaklaşmasıyla birlikte soğuk havaların etkisi, denizlerdeki balık miktarının artmasına sebep oldu. Marmara Denizi'nde adeta hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizdeki bolluk tezgahlarada yansıdı. Hamsinin kilosu 10-15 liraya kadar düştü.