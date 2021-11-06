Türkiye Gazetesi

İRFAN ÖZFATURA | KONYA

GİV ile Türkiye Gençlik Vakfına teşekkürlerini ileten Erdoğan “Girişimcilik milletimizin özünde var olan bir özelliktir. Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkânı sunduğumuzda milletimizin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini biliyoruz. Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hâlâ eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle, geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır” dedi. Konya’daki etkinlikte konuşan GİV Genel Başkanı Mehmet Koç da “yeni dünyada yer almak istiyorsak devlet kurumları olarak da girişimcinin önünü açacak adımlar atılması gerekir. GİV olarak bankacılık sistemimize diyoruz, girişimcilerimizin projelerine bakarak, kredibilitesine bakarak finanse edin. Sadece gayrimenkul ipoteği istemeyin. Belki de finanse etmediğiniz proje belki de ülkemizin hatta dünyanın en önemli projesi olacak” diye konuştu.

Girişimcinin ajandası | 26 Eylül CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri, Birleşik Arap Emîrlikleri kökenli uluslararası bir yatırımcı grubundan 12 milyon dolar yatırım alırken Techsign, 8,5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldı.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise “Biliyoruz ki ülkemizin yarınları gençler. Bu nedenle gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, ailelerine ve milletimize yakışır işlere imza atmaları için her zaman yanınızdayız” dedi. Sergilenen projeler içinde hasta takibi, temizlik ürünleri, bebek bakım setleri, çevre kurtarıcı düşünceler ve oto sanayiine dönük malzemeler dikkat çekti.

SAVUNMAYA YERLİ KATKI

‘Savunma Sektöründe Yerli Girişimciliği Rolü’ oturumunda konuşan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi “Konya, savunma ve havacılık ihracatında önemli bir paya sahip. Bu konuda ilk 5 ilimiz arasında yer alıyor” dedi. ROKETSAN Yan Sanayi Geliştirme ve Millileştirme Müdürü Özgüç Onur Güneri de, 2020’de 2.093 farklı tedarikçiden alım yaptıklarını, satın almalarının yüzde 79’unu millî ve yerli tedarikçilerin oluşturduğunu söyledi.

Girişimciler Diyarbakır’a yatırım için sırada Devletin uyguladığı teşvik, tesis edilen huzur ve genç nüfus oranının yüksek olması dolayısıyla, salgına rağmen son dönemde yatırım için talebin arttığı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 4. etap dolunca 5. etap için çalışma başlatıldı.