Türkiye Gazetesi

Yılın başından itibaren dengeli şekilde ilerleyen ve kesin iniş çıkışlar yalamayan altın fiyatları bir sğredir kendi yıllık rekorunu kırıp, iniş ve çıkışlarla dengeli olmayan bir grafikte hareket ediyor. Altın fiyatlarında neler olabileceğini kestiremeyen vatandaşlar alım ve satımdan kaçınıyor. Bu durum yüzünden piyasada durgunluk yaşayan kuyumcu esnafı oldukça şikayeti.

KUYUMCU ESNAFI PİYASANIN DÜZELMESİNİ BEKLİYOR

Uzun zamandır yükselen fiyatlarıyla gündemde yerini alan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor. Alış ve satışta anlık değişen fiyatlar sirkülasyonu engellerken kuyumcu esnafı piyasanın düzelmesini bekliyor. Birçok vatandaşın altın fiyatlarının daha çok yükseleceğini veya düşeceğini düşünmesinden dolayı beklemede olduğunu belirten kuyumcu esnafı, dalgalı grafiğin de etkisinin olduğunu belirtti.

"PİYASADAKİ DALGALANMA İNSANLARI KARARSIZLIĞA SÜRÜKLÜYOR"

Eskişehir’de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Semih Soyat, altın fiyatında anlık iniş ve çıkışın çok hızlı olduğunu söyledi. Anlık değişimde altın gramının 10 liraya kadar değişiklik gösterdiğini belirten Soyat, “Piyasada şu an aşırı bir dalgalanma var. Bu da insanları kararsızlığa sürüklüyor. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini ve daha da düşeceğini tahmin eden iki ayrı kesim var. Onun için şu anda satacak olan yükselecek diye satmıyor. Alacak olan da düşecek diye almıyor. İlerisi için biz de öngörüde bulunamıyoruz. Düşer veya yükselir şeklinde net bir şey söylememiz çok zor. Şu anda inanılmaz inişli çıkışlı bir grafik var. Türk lirası bazında konuşursak gramında 10 liraya varan dalgalanma söz konusu. Bu da takip eden vatandaşta tedirginlik oluşturuyor” dedi.

Kuyumculara sahte altın yasağı Sahte altınlar artık kuyumcu raflarını süsleyemeyecek. Kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan sahte altınlar artık kalkacak ve kuyumculardan yetki belgesi istenecek.