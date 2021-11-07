Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçe sunumunu yaptıktan sonra milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Bilgin, kıdem tazminatının kaldırılmayacağını söyledi. Bilgin “Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Kıdem tazminatını savunan bir adamım ben, bu konuda yazılarım var. Onu nereden çıkardınız? Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben karşı çıkarım, kıdem tazminatını savunurum. Hiç merakınız olmasın, böyle bir şey olmaz” dedi.

TYP’DEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAZ

Bazı meslek gruplarının Toplum Yararına Programlardan (TYP) çıkarılmasıyla ilgili de konuşan Bakan Bilgin “TYP’den güvenlik olmaz, güvenlik teşkilatının kendi güvenlik kadrolarının olması lazım. İşsizlik Sigortası Fonundan güvenlikçi olmaz. Ben bunu doğru bulmuyorum, dolayısıyla bunu durdurdum, vermeyeceğiz. İşsizlik Sigortası Fonundan, toplum yararına fayda üretilecek çalışmanın nasıl yapıldığı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda ve onunla ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Kanunla yönetmelik arasında bazı sorunlar vardı, yönetmeliği değiştiriyoruz. Bunu tamamen İşsizlik Sigortası Kanunu’nun fonksiyonlarına uygun bir şekle dönüştüreceğiz. Oradaki bürokratik ihmalleri, bazı alışkanlıkları, geçmişten kalan bazı sorunları tamamen ortadan kaldıracağız. İşsizlik Sigortası Fonunu kendi fonksiyonları içerisinde değerlendirecek bir şekilde işleteceğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kıdem tazminatı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu

3600 ek göstergeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışma grubu kurduklarını ve bu grubun alternatif maliyet modelleri üzerinde çalıştığını anlatan Bilgin “Bakanlık çalışmasını yaptıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, Devlet Personel Başkanlığı ve sendikalarımızla bir araya geleceğiz. Buna kaynağı, devlet, kamu bütçesinden koyacak” ifadelerini kullandı.

İŞÇİNİN EMEĞİNDEN ÇALDIRMAYIZ

Sosyal Güvenlik Kurumundaki (SGK) yolsuzluk iddialarıyla ilgili sorulara da karşılık veren Bilgin şöyle konuştu: Bakanlığa geldiğimizden bu tarafa, bu yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik. Birtakım isimler saydılar, kurumlarımızın başkanları niye değiştirildi diye. Doğrusu, bu bürokratları değiştirmemiz doğrudan doğruya bu mücadelede daha etkin bir ekip kurma arayışından dolayıdır. Elimize ulaşan bilgilerden, soruşturmalardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Yerin altında çalışan maden işçisinin, direğin tepesindeki işçinin primleriyle ödenmiş sosyal sigortalar sistemimiz var. Onların emeğinden kimseye beş kuruş çaldırmayız. Çalınmasına, çırpılmasına, yolsuzluk yapılmasına, istismar edilmesine asla izin vermeyiz. Buna göz yummayız. Bu konuda elinizde bir bilgi varsa verin. Takip etmezsek bizi kamuoyunun karşısında eleştirin. Biz kimin yakını olduğuna bakmayız. Bu yolsuzluğu ben ortaya çıkardım. Kimse de beni aramamıştır, ‘Vedat Bey, niye böyle yapıyorsun? O benim yakınımdır...’ Bu iddialar sosyal medyada çıkan iddialardır. Ortada bir sorun varsa, o sorunun üzerine gidiyorum. O sorunları sonuna kadar da götüreceğim. Neticelendiği zaman da kamuoyunun bilgisine sunacağımdan tereddüdünüz olmasın.

'Kıdem'de kozlar yeniden paylaşılacak Çalışanların ve sendikaların "hak kaybı" tepkisi üzerine tıkanan görüşmeler yeniden başlayacak ve uzlaşma zemini aranacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıdemi kimsenin insafına bırakmayız "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimdir.”