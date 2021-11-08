Türkiye Gazetesi

Haftanın ilk gününe hızlı bir yükselişle giren kripto para piyasalarının değeri, son 24 saate 4.2 arttı. Piyasaların toplam değeri ise 3 trilyon doların üzerine çıktı.

İLK KEZ 3 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Kripto para piyasası ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı. Piyasalar 2 trilyon dolar barajını Nisan ayının başında geçmişti.

YÜZDE 7 YÜKSELDİ

Saat 9.50 itibariyle Bitcoin yüzde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 66 bin 250 dolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 41.34'e geldi.

ETHEREUM YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ethereum da yükselişe geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 4.5 artarak 4 bin 771 dolar oldu.

PİYASA GENELİNDE YÜKSELİŞ YAŞANIYOR

Ripple cephesinde de hızlı bir yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 10 artarak 1.3 dolara geldi. Dogecoin'deki yükseliş de yüzde 5 civarında yaşandı. DOGE'un fiyatı 27 cent'i geçti.

New York'un yeni başkanı maaşının Bitcoin ile ödenmesini istiyor ABD’nin New York kentine 2 Kasım’da düzenlenen seçimde belediye başkanı seçilen Eric Adams, göreve geldikten sonra ilk üç ayın maaşının Bitcoin ile ödenmesini istediğini duyurdu.

Bitcoin rekor kırdı: TL karşılığı 600 bin lirayı geçti Kripto para birimlerinin atası kabul edilen Bitcoin fiyatı 14 Nisan 2021’de kaydedilen 64 bin 856 dolarlık zirveyi geride bırakarak 66 bin dolara yükseldi ve beklenen rekorunu nihayet kırdı.

El Salvador’dan yeni bir adam daha: Bitcoin ile uçak bileti satılacak El Salvador’dan Bitcoin’le ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. El Salvador Başkanı Nayip Bukele yaptığı açıklamada, havayolu şirketi Volaris'in El Salvador’a uçuşlarda Bitcoin kabul edeceğini duyurdu.