Türkiye Gazetesi

Haftaya ciddi bir yükselişle giren kripto para piyasaları yükselişini devam ettiriyor. İlk kez 3 trilyon barajını geçen piyasalar yerini korudu. Bitcoin ize yeni bir rekor kırdı.

68 BİN 199 DOLARA ULAŞTI

Son 24 saatte yüzde 3 yükselen piyasalar 3 trilyon 80 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Saat 09.00 itibariyle Bitcoin yüzde 4 yükseldi ve 68 bin 199 dolara ulaştı. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 41.75 olurken toplam piyasa değeri de 1.3 trilyon dolara yaklaştı.

YÜKSELİŞLER DEVAM EDİYOR

Ethereum da yükselişini sürdürdü. ETH'nin fiyatı yüzde 2.2 artarak 4 bin 839 dolara yükseldi. Dün yüzde 10 yükselen Ripple son 24 saatte fiyatını korudu. XRP'nin fiyatı binde 7 azalarak 1.28 dolara geriledi.

Dogecoin ise aynı sürede yüzde 5 yükseldi. DOGE'un fiyatı 29 cente yaklaştı.

BİTCOİN YENİDEN REKOR KIRDI

Bitcoin 20 Ekim'deki rekorunu kırdı. Son yükselişle beraber 68 bin dolar barajını aşan BTC rekor tazelemiş oldu.

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