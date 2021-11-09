Türkiye Gazetesi

Benzin fiyatlarının, küresel ekonomiye entegre olarak fiyat bazında yaşadığı artışlar, pompalara da yansımıştı. Bununla bağlantılı olarak bir süredir gelen zam haberlerinin ardından bugün indirim haberi geldi. Perşembe günü benzinde 30 kuruşluk bir zam olacağı bekleniyor.

MOTORİN VE LPG'DE HENÜZ TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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