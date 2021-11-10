Türkiye Gazetesi

YHT’lerle Ankara-Eskişehir hattında seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul hattında 8 saatten 4,5 saate, Ankara-Konya hattında 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul hattında 11 saatten 4 saat 50 dakikaya düştü. Ankara-Eskişehir YHT hattında 18 milyon 744 bin, Ankara-Konya hattında 16 milyon 539 bin, Ankara-İstanbul hattında 17 milyon 635 bin, Konya-İstanbul hattında 6 milyon 301 bin olmak üzere toplam 59 milyon 215 bin yolcu seyahat etti.



YHT'de açıldığı günden bu yana 60 milyona yakın yolcu taşındı

YHT'lerde günlük sefer sayısı yarın itibarıyla 40'a çıkacak Yüksek Hızlı Tren seferleri artırılıyor. Yarında itibaren YHT'ler, Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya-Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında günlük 6 sefer gerçekleştirecek

'Ekspres YHT' seferleri: İstanbul-Ankara 25 dakika kısalıyor Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren seferlerinin başlayacağını belirterek "Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak, yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak." dedi.