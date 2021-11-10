Türkiye Gazetesi

Özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret konusunda vatandaşları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, enflasyonun artmakta olduğunu gördüklerini ve hayat pahalılığının vatandaşları rahatsız ettiğini bildiklerini dile getirerek, alım gücünü artıracak ilave tedbirlerin gündeme getirilmesinin farkında olduklarının altını çizdi.

"DÜNYA GENELİNDE COVİD-19 KAYNAKLI KRİZ YAŞANIYOR"

Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin soru üzerine, dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ekonomik krizin yaşandığını söyleyen Kurtulmuş, "Dünyada emtia fiyatları olağanüstü yükseliyor. Bakırdan kroma, altından demir ve çeliğe kadar iki ve üç kat artan emtia fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde enerji fiyatları iki üç kat arttı. Bir taraftan da üretimdeki tedarik zincirleri küresel ölçekte kırılıyor. Hem malın yokluğu hem malın fiyatının yüksekliği dünya ekonomilerini çekilemez bir ağır yükün altına koyuyor" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET EMEKÇİLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK"

Kurtulmuş, "Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de asgari ücret gündeme gelecektir. Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır sürdürülen vatandaşı enflasyona ezdirmemek politikasını burada da ortaya koymak durumundayız" açıklamasında bulundu.

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