Türkiye Gazetesi

ABD'de enflasyon rakamları 31 yılın zirvesini gördü. ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 0,9 artış gösterdi ve yıllık TÜFE yüzde 6,2 olarak açıklandı.

ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 0,9 artış gösterdi. Yıllık TÜFE yüzde 6,2 olarak açıklandı.

Piyasada aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 5,9 artış bekleniyordu. böylelikle 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Gıda ve enerji kalemleri dışarıda bırakılarak hesaplanan Çekirdek TÜFE de aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 4,6 olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE'ye ilikin beklenti aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,3 civarındaydı.

Sabah 9,70 seviyelerinden güne başlayan dolar veri öncesi yükselişe geçmiş ve 9,83'e tırmanmıştı. Veri sonrası ise dolar/TL 9,87'nin üzerinde yer alıyor.



Bakan Bilgin’den asgari ücret mesajı: Enflasyon karşısında işçinin emeği korunacak Bakan Bilgin, asgari ücret bedeline yönelik yaptığı açıklamada, enflasyon karşısında işçinin emeğinin korunacağı bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Elvan: Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Bakan Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" dedi.