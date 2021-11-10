Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, standart altının fiyatı, 575 bin seviyesine yükseldi. Söz konusu yükselişin, dünkü kapanış rakamlarına göre yüzde 0,88 oranında gerçekleştiği öğrenildi.

TÜM METALLERİN TOPLAM HACMİ 283 MİLYONU AŞTI

Altın piyasasında, en düşük 573 bin 640 lira, en yüksek ise 575 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 575 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 241 milyon 236 bin 469,32 lira, işlem miktarı ise 422,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 283 milyon 106 bin 629,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın ve Denizbank AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 570.000,00 1.825,10

En Düşük 573.640,00 1.823,00

En Yüksek 575.400,00 1.825,25

Kapanış 575.000,00 1.823,10

Ağırlıklı Ortalama 574.992,56 1.824,22

Toplam İşlem Hacmi (TL) 241.236.469,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 422,50

Toplam İşlem Adedi 23