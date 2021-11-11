Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Pamuk ve pamuk ipliği başta olmak üzere ham madde fiyatlarında dünya genelinde yaşanan artış hazır giyim sektöründe hem üretimi hem de ihracatı tehdit etmeye başladı. Sorunun giderek bir krize dönüştüğünü ve maliyetlerin tüketiciye zam olarak yansıyacağını ifade eden hazır giyim ihracatçı birlikleri ile sektör derneklerinin başkanları çözüm tavsiyelerini ortak toplantıyla açıkladı.

20 milyar dolar ihracata imza atan 5 ihracatçı birliği ve 13 sektör derneği adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, emtia fiyatlarının uluslararası pazarlarda bir yılda yüzde 20 artarken, Türkiye’de yüzde 35-40 yükseldiğini, pamuğun fiyatının ise dünyada yüzde 57, Türkiye’de ise yüzde 86,6 artış gösterdiğini ifade etti. Tedarikte sıkıntı yaşadıklarını, pamuk ipliğinde yurt içi ile yurt dışı arasında 1,1 dolarlık fark oluştuğunu, bu durumun kumaş fiyatlarına katlanarak yansıdığını anlatan Gültepe, ham madde ithalatına uygulanan önlemlerin ana madde maliyetini yüzde 7-12 arasında, nihai ürün fiyatını ise en az yüzde 15 artırdığını kaydetti.

1 DOLARLIK ARTIŞ 3 DOLAR OLARAK YANSIYOR

Ham madde birim fiyatında 1 dolarlık artışın mağaza rafındaki ürüne 3 dolar olarak yansıdığını ifade eden Gültepe “Ne yazık ki bu maliyet artışlarının enflasyona olumsuz etkisini önümüzdeki aylarda da görmek durumunda kalacağız. 100 TL’ye aldığınız ürünü mayıstan sonra 170 TL’ye alacaksınız. Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve enflasyona negatif anlamda en büyük katkıyı sağlayacak sektör hazır giyim olacak. Düzenlemelar yapılırsa yüzde 70’lik artış yüzde 50’lere çekilebilir. Bu yıl cari açığın kapatılmasına 18 milyar dolar katkı vereceğiz. Böylesine kritik öneme sahip sektörün elini kolunu bağlamamak gerekiyor. Kamu otoritesinin atacağı bir adımla acil sorunumuzu hızla çözebiliriz. Biz pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanmasını, iplikte ek ithalat vergisinin sıfırlanmasını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

HAM MADDEYİ RAKİBE SATIYORUZ

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ülkemizden pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu bildiren Gültepe, şöyle devam etti:

Ocak-ekim döneminde pamuk ipliği ihracatında 2020’ye göre yüzde 68,4 artış var. İhracata elbette karşı değiliz ancak bizim hedefimiz katma değerli ihracat olmalı. 10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6-7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16-17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz. Kısa vadeli hesaplar nedeniyle ne yazık ki küresel pazarlarda rekabet gücümüzü de azaltıyoruz. Çünkü elyaf ve ipliğin önemli bölümünü rakibimiz olan Portekiz, İtalya, Bangladeş, Pakistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Ocak-ekim döneminde toplam pamuk ipliği ihracatımızın yüzde 56,6’sının bu 5 ülkeye yapıldığının altını çizmek istiyorum.

SİNAN ÖNCEL: 'BEKLENTİ ENFLASYONU' OLUŞTU

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Türkiye’de maliyet artışlarının yanı sıra bir de ‘beklenti enflasyonu’ oluştuğunu belirterek “Üretici peşin ödeme yapmadığınızda sipariş almak istemiyor. Ödeme dolar veya avro ile olsa bile fiyatlarda döviz bazında da artış olduğu için ham maddenin bedelini üretim öncesinde peşin vermek durumunda kalıyoruz. Piyasa kredisini ortadan kaldıran bu tablo sürdürülebilir bir tablo değil” dedi.

Hazır giyimciden yeşil dönüşüm için 5 öneri Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) sektörün sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve yeşil fabrikalara dönüşümünün hızla tamamlanabilmesi için 5 maddelik eylem planı açıkladı.

Hazır giyimde 386 bin istihdam ‘teşvik’lendi Devletin 2012’de başlattığı bölgesel teşvik uygulamasıyla hazır giyim firmaları Doğu ve Güneydoğu’yu âdeta üretim üssüne çevirdi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe "Teşviklerle 6. Bölge’de 4,8 milyar TL, 5. Bölge’de 2,1 milyar TL’lik yatırım yaptık” dedi. 386 bin istihdamın 294 bini, Doğu ve Güneydoğu’da gerçekleşti.