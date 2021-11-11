Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı aralık ayında yapılacak zam görüşmelerine çevrildi. Hükûmet, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğini açıklarken, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’ten hem çalışanı hem de işvereni memnun edecek teklif geldi.

Avdagiç, İTO’nun çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi olduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı:

1- Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz.

2- 2016 yılında 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli. Bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmalı.

3- Diğer kriterler günün şartlarına göre yeniden revize edilmeli. Mesela gelir gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası. Yemek bedeli günlük asgari ücretin yaklaşık yüzde 60’ına tekabül ederken, yıllar içinde bu oran yüzde 21’e kadar indi. Yemek bedeli istisnasında günlük asgari ücretin yüzde 50’sine tekabül edecek düzeyde artışa gidilmeli.

4- Son olarak sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı, hâlihazırda brüt asgari ücretin 7,5 katı olacak şekilde belirleniyor. Dolayısıyla asgari ücrette enflasyon üzerinde yapılan her artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti getiriyor. Bu tavan tutarının yıllık enflasyon oranı ölçüsünde artırılması işveren adına hakkaniyetli bir tutum olacaktır.

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