Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Pandemi döneminde tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve navlun fiyatlarındaki artışla birlikte Avrupa ülkelerindeki siparişler Türkiye’ye kayıyor. Özellikle sanayi sektöründe siparişlere yetişmek mümkün değil. Firmalar ise yatırımlarına hız vererek siparişleri karşılamaya çalışıyor.

Takım tezgâhları alanında faaliyet gösteren Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu 2021’in ilk çeyreğinden geçen yıl sonuna göre siparişlerde yüzde 35’lik artış olduğunu belirterek “Geçen yılın ilk dokuz ayına göre ise takım tezgahlarında siparişler yüzde 100 arttı. Özellikle otomotiv ve otomotiv yan sanayi, tarım, iş makinesi, savunma sanayi alanlarındaki siparişlerde gözle görülür bir artış yaşandı. Pandemi ile birlikte Avrupa’da birçok üretim tesisi çalışmadı ya da kapandı. Çin ve Hindistan’dan alımlar Türkiye gibi az adetli çok çeşit üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelere kaydı. Asıl sebep bu. Üstüne bir de konteyner krizi ve navlun krizi eklenince ivmelenerek arttı. Türkiye bu yıl içerisinde takım tezgâhları konusunda kendi yatırım rekorunu kıracak” diye konuştu.

SON BEŞ YILIN EN İYİSİ

Artan sipariş ve ihracatla birlikte takım tezgahları sektöründe kapasite ve üretim artışına gidildiğini dile getiren Aydoğdu “Bu kapsamda sanayide takım tezgâhları yatırımları yüzde 54 artarken yatırımlarda teşviklerin önemli katkısı oldu. Sekiz ayda yurt içi satışını 1,06 milyar dolara taşıyan takım tezgâhları sektörü; ihracatını yüzde 40,6 artırarak 388,3 milyon dolara taşıdı. Bu gelişmelerle birlikte takım tezgâhları kullanımı noktasında Türkiye’de son beş yılın en iyi çeyreğini geçirdik. Hem sanayi hem de takım tezgâhı üretimindeki artışın devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Hakan Aydoğdu, Tezmaksan olarak 40 yılı geride bıraktıklarını belirterek “Talaşlı imalat sanayisinde; CNC satış, servis, kiralama, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında Türk sanayisinde katma değer sağlıyoruz” dedi.

"SON 1 YILDA SEKTÖRDE YÜZDE 50 VERİMLİLİK SAĞLADIK"

Tezmaksan olarak, talaşlı makine satışında lider olduklarını belirten Aydoğdu şunları kaydetti: Sanayinin Endüstri 4.0 yolculuğunda teknoloji liderliğine ulaşabilmesi için veri analizi çalışmaları yürüttük. Bu doğrultuda makine analiz platformumuz Kapasitematik doğdu. Ayrıca talaşlı imalat sektör oyuncularını bir araya getirebilmek amacıyla parkurda.com isimli B2B e-Ticaret platformu, robotlu otomasyon sistemlerini yerlileştirmek, üretime hız vermek ve ihracat taleplerini karşılayabilmek amacı ile Yerli Üretim belgesine sahip Cubebox robotlu otomasyon sistemlerini sanayinin hizmetine sunduk. Yaptığımız bu yeni projeler ve AR-GE yatırımıyla son 1 yılda sektörde yüzde 50 verimlilik sağladık.

ROBOTLARA İHTİYACIMIZ VAR

Sürdürülebilir ihracat için robotlu otomasyonun şart olduğunu belirten Hakan Aydoğdu “Talaşlı imalat alanında dünya ortalamasına baktığımızda her 10 bin çalışana 113 robot düşüyor. Ülkemizde bu oran yalnızca 30 seviyelerinde. Uzaktan çalışma modeli ve fabrikaların bir süre kapalı olması robotlu otomasyonların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dijital dönüşüm, akıllı fabrika, yapay zeka gibi yenilikler gözümüzü korkutmamalı. Özellikle dijitalleşmeyle doğru orantılı gelişen yapay zekâ için ülkemizde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Songar'dan ihracat atılımı: 3 ülkeyle daha görüşülüyor Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar'ın 2 ülkeye ihraç edildiğini belirten Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, 3 ülkeyle daha sözleşme aşamasına geldiklerini açıkladı.

Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı rekor seviyeye ulaştı Türkiye, ekimde İtalya'ya gerçekleştirdiği ihracatta aylık bazda rekor seviyeye ulaştı.

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı Türkiye'nin Ocak-Ekim dönemi ithalatı, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 93,4’e ulaşırke, dış ticaret açığı ise geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara geriledi.