Yılın ortasında değer kaybı ile yatırımcısını endişelendiren altın fiyatları, yıl sonu beklentilerin üzerinde bir sıçrayışla yükselme grafiğinde ilerlemeye devam ediyor. Gün oratsında İstanbul Kapalıçarşı'dan alınan fiyatlara göre 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 595,20 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 586,80 587,00 595,00 595,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.868,00 3.889,00 3.921,00 3.942,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 535,30 540,30 542,65 546,65
Lira(Tam) Ziynet 3.780,00 3.800,00 3.832,00 3.852,00
Yarım Ziynet 1.890,00 1.900,00 1.916,00 1.926,00
Çeyrek Ziynet 945,00 950,00 958,00 963,00