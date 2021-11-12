Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının faiz indirim kararıyla yükselişe geçen dolar ve altın, ABD’de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla yeni rekorlara yelken açtı. Dolar 9,97’yi geçerek 10 lirayı test ederken, gram altın ise ons fiyatından aldığı destekle 595 lirayı aştı. Diğer yandan dolardaki yükselişin cari açığın kapanmasına katkı veriyor. Eylül ayında fazla veren cari dengenin önümüzdeki dönemde de ihracat desteğiyle olumlu seyrini sürdürmesi bekleniyor.

ENFLASYON DURMUYOR

Covid-19 salgınından kaynaklanan tedarik zincirindeki sıkıntılar, dünya genelinde fiyat artışlarını körüklemeye devam ediyor. ABD ekim ayı TÜFE verisi; manşette, çekirdekte ve tüm alt kalemlerde beklentileri aştı. Enerjiden gıdaya son dönemde hız kazanan fiyat artışları Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyetinde 1990’dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışa sebep oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 6,2 artarak beklentileri aştı. Enflasyonun itici güçlerinden gıda fiyatları bu dönemde geçen yıla göre yüzde 5,3 artarken, enerji fiyatlarındaki yükseliş yüzde 30’u buldu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş Eylül 2005’ten bu yana en büyük yıllık artış oldu. Enerjinin alt kalemlerine bakıldığında ise benzin fiyatlarının aylık yüzde 6,1 ve yıllık yüzde 49,6 arttığı dikkati çekti. Bu da Amerikalıları daha endişeli hâle getiriyor. Öte yandan TÜFE verisi sonrasında iki yıllık ABD tahvil faizi yüzde 20, 5 yıllık ABD tahvil faizleri yüzde 12 arttı ve tahvil verim eğrisi yeniden yatık bir hâl aldı.



ABD'de enflasyonun yükselmesiyle dolar gün içinde 9,97 TL'yi gördü

GEÇİCİ Mİ YOKSA KALICI MI?

Fed Başkanı Powell son olarak faiz oranlarının artırılmasında sabırlı olabileceklerini ancak enflasyondaki gelişmelere bir cevap verilmesi gerekirse tereddüt etmeyeceklerini ifade etmişti. Analistler, son verilerin, fiyat baskılarının ekonomide beklenenden daha uzun süre etkili olabileceğine ilişkin endişeleri dile getiriyor. Politika yapıcılar ise enflasyonun “geçici” olduğu görüşünü savunmaya devam ederken, yüksek enflasyon Fed’in faiz artırım planının nasıl etkileneceğine dair soru işaretlerini artırdı.

ABD’den gelen veriler ışığında hem Dolar/TL, hem dolar endeksi rekor kırdı. Dolar/TL 9,97 ile tarihi zirvesini görürken, gram altın dolar ve onstan aldığı destekle 595 lirayı aştı. Çeyrek altın da 1.000 TL seviyesine yaklaştı. BİST100’e ise para girişi devam ediyor.

CARİ AÇIĞA OLUMLU ETKİ

Dolardaki yükseliş her ne kadar tüketiciye olumsuz yansısa da cari dengeye pozitif katkı sağlıyor. Özellikle ihracatta yaşanan artışlara karşı ithalatın azalması (her ne kadar maliyetleri artırsa da) ekonominin yumuşak karnı olan cari açığa merhem oluyor. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye’nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık açık 18 milyar 444 milyon dolar oldu. Bu sürecin önümüzdeki aylarda devam etmesi ve Türkiye’nin kredi notuna olumlu etki yapması bekleniyor.

EVERGRANDE PANİĞİ

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’in iflas ettiğine dair iddialar piyasalarda bomba etkisi yaptı. Haberin etkisiyle kripto para piyasasında sert düşüş yaşandı. Bitcoin’de düşüş yüzde 20’yi buldu. Ancak uluslararası takas şirketi Clearstream müşterileri Evergrande tarafından ihraç edilen üç dolar cinsi tahvilden iki tahvilin faiz ödemelerini aldığını açıkladı. Bu haberle iflas haberi kısmen yalanlanırken, Evergrande’nin temerrüde düşüp düşmediği belirsizliğini koruyor.

Dünyanın en borçlu inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande, son haftalarda toplam 300 milyar dolara karşılık gelen borçlarını çevirmekte zorlanıyor. Bu borçların 19 milyar dolarlık bölümü ise uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvillerden oluşuyor.

Cari denge eylülde 1,65 milyar dolar fazla verdi Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Kripto para piyasaları zirveyi gördü: İlk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı Kripto para yükselişine devam ediyor. Haftaya hızlı bir çıkışla giren kripto para piyasaları, ilk kez 3 trilyon doları geride bıraktı.