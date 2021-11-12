Türkiye Gazetesi

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezinde devam ediyor. Yarın sona erecek fuarda savunma sanayii şirketlerinin yerli ve millî imkânlarla ürettiği ürünler sergileniyor. Fuarda sergilenen ürünler arasında yer alan Türkiye’nin drone avcısı Mobil Havada İmha Platformu Fedai de ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Fedai, saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hâle getirmek için üretildi.

YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Fedai’ye yurt dışından ciddi talep geldiğini ve bunları karşılamaya yönelik hazırlıklar yaptıklarını kaydeden Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı “Fedai’yi üretmeye yönelik Yozgat’ta ayrı bir radar fabrikası kurduk. Onu yıl başından sonra devreye alacağız” dedi. Fedai’lerin 5 bin metre menzile çıkarılması hedeflenirken ilk teslimatlar ocak-şubat’ta yapılacak.



Fedai ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor

Öte yandan TÜBİTAK, SAHA EXPO’da yerli silahları sergiledi. İnsansız mayın/el yapımı patlayıcı tespit aracı İMTA, sensör paneli sayesinde güzergâh üzerindeki mayın veya patlayıcının uzaktan tespitini gerçekleştiriyor. Millî akıllı füze ailesi Kuzgun; F-16, Hürjet, Hürkuş, Akıncı, Aksungur, Anka ve Millî Muharip Uçak’ta, kara ve deniz platformlarında kullanım sağlayacak müşterek bir silah sistemi olarak görev yapacak. CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunmanın yerli ve millî uçaksavarı da SAHA EXPO’da yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmelerinden birisinin SAHA İstanbul olduğunu belirterek “SAHA EXPO 2021, Türk Savunma Sanayiinin gücünü dünyaya taşıma yolunda önemli bir adım teşkil edecektir” dedi.

ROBOT YUNUSLAR 23 NİSAN’DA ‘BOĞAZ’A İNİYOR

SAHA EXPO’da görücüye çıkan yapay zekâ ürünü ‘askerî robot yunuslar’ kriptolu bir şekilde haberleşme imkânının yanı sıra su altına arama kurtarma da yapmak üzere planlanıyor. Önümüzdeki 23 Nisan tarihinde İstanbul Boğazı’nda yüzdürülmesi beklenen ‘askerî robot yunuslar’ tekil veya sürüler hâlinde, deniz altında arama, keşif, gözlem, kurtarma, saldırı ve savunma görevleri icra edecek. İBAK Savunma Sanayi Anonim Şirketi yetkilisi Sertan Ayçiçek “Şu anda 2 tane yüzen yunusumuz var. Su altında 70 kilometrelik bir menzil içerisinde 18 saat çalışır 6 saat kablosuz olarak şarj olabilir durumdayız” dedi.

Savunma sanayisinde 750 dev proje: Hedef ilk 10 ülkenin arasına girmek Türk savunma sanayisi edim adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yaptığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulunarak 750 proje üzerinde çalıştıklarını ve proje hacmini 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirtti.

Savunmaya yerli motorlar güç verecek Savunma projelerinin yerli motorlara kavuşmasına az kaldı. Zırhlı araçlar Vuran ile Kirpi’nin motorunda ömür ve geliştirme testleri tamamlandı. Altay tankını ileriye taşıyacak motor için çalışmalar hızlandı. Gökbey helikopterimizin TS 1400 motoru geliştiriliyor. Millî Muharip Uçak motoru için de proje çalışmaları devam ediyor.