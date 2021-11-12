Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."

"2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5’in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız."

"Esnafın 2021’den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız."

"Yapılandırma Kanununa 5,9 milyon mükellefimiz başvurdu, 155 milyar lira alacak yapılandırıldı. 1 Kasım itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."

Son dakika haberinin detaylar birazdan...

Bakan Elvan: Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Bakan Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" dedi.

Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik önemde" değerlendirmesinde bulundu.