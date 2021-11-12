Türkiye Gazetesi

Dünya akarkayıt sistemindeki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış pompalara da yansırken, LPG'ye bir zam haberi daha geldi. Otogazın litre fiyatına 25 kuruş zam yapılacak. Zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.

TOPLAM ZAM 1.69 LİRAYA ULAŞTI

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.

LPG'NİN FİYATI 7 LİRAYA DAYANDI

Otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 TL, Ankara’da 6,25 TL, İzmir’de ise 6,27 TL civarında bulunuyor. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 7 liraya dayanacak.



Otogaza zam bekleniyor Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.



Bu gece yarısından itibaren geçerli: LPG otogaza 22 kuruş zam geliyor! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası LPG otogaza bu gece yarısından itibaren 22 kuruş zam geldiği açıkladı.