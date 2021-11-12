Türkiye Gazetesi

Döviz piyasasında haftanın son işlem gününde piyasalar kapanmasına rağmen dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

10 TL'Yİ GÖRDÜ

Dün 9,97 ile rekor kıran dolar/TL, bu akşam saatlerinde 10 TL'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar TL saat 21.45 sıralarında serbest piyasada 10,0018 TL seviyelerinden işlem gördü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Merkez'in bu ay da faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti, TL üzerindeki baskıyı artırıyor. TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı. Son faiz indirimiyle politika faiziyle enflasyon arasındaki fark yükselirken, 2021 sonuna kadar makasın daha da açılması bekleniyor.

Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.

Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.

Piyasalar en sıcak günlerini yaşıyor | Dolar 10 TL'yi test etti Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrası ve ABD’de enflasyonun beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle 10 lirayı test eden dolar kuru diğer taraftan cari dengeye pozitif etki yapıyor.

Cari denge eylülde 1,65 milyar dolar fazla verdi Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 18 milyar 444 milyon dolar oldu.