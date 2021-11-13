Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Kanal İstanbul Projesine ilişkin eleştirilere cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul’un yüzde 52’si yeşil alandan oluşan çevreci bir proje olduğunu söyledi. Bakan Kurum “Kanal İstanbul’u ‘kime sordunuz’ diyenlere cevabımız şudur: Milletimize sorduk. Yüzyılın, cumhuriyet tarihinin en büyük, en muazzam projesi Kanal İstanbul’u defalarca anlattım, yine anlatayım. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı’mızın milletinin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği büyük bir projedir. Kanal İstanbul, boğazımızın özgürlük projesidir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul’u depreme hazırlayan büyük bir dönüşüm projesidir” dedi.

ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜK

Bilim insanlarının Kanal İstanbul konusunda olumsuz görüşleri olduğuna yönelik iddialara da cevap veren Kurum şunları söyledi: Bilim insanlarını bile ayıran, ayrıştıran aklı artık terk edin. Biz, Kanal İstanbul’da cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı, en şeffaf ÇED sürecini yürüttük. ÇED Raporu, 200 bilim insanımızın katkılarıyla hazırlandı. Deniz araştırmaları yaptık. Dalga, taşkın, su kalitesi, yer altı suyu, deprem ve tsunami modelleme çalışmalarını titizlikle yürüttük.



İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı grafikte Kanal İstanbul'un İstanbul'a sağlayacağı avantajlar anlatıldı

1,5 MİLYON NÜFUS YALAN

‘Kanal İstanbul çevresine 1,5 milyon nüfus gelecek’ yalanlarına hâlen devam edildiğini dile getiren Kurum “Projenin planlamasını biz yapıyoruz. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Hem ÇED’de hem de planlamamızda 500 bin nüfusu geçmiyoruz. Bu 500 bin nüfus da ilave nüfus değildir, çevrelerdeki ilçelerin dönüşümü için rezerv alanlardan oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

KAZALARI DA ÖNLEYECEK

Öte yandan, Kanal İstanbul’un ÇED raporunda proje ile gemi kazası riskinin azalacağına da dikkat çekilmişti. Hâlihazırda İstanbul Boğazı’nda 50 bin civarında olan yıllık gemi trafiğinin, dünya ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2050’de yaklaşık 80 bin, 2070’de yaklaşık 90 bin olmasının beklendiği belirtilmişti. Raporda, dünyanın en işlek yapay su yolları olarak bilinen Panama ve Süveyş kanallarından geçen yıllık toplam gemi trafiğinin 30 bin civarında olduğu hatırlatılarak, İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi trafiğinin ne kadar yüksek hacimde olduğuna işaret edilmişti. Buna ek olarak toplam kazı ve tarama miktarı 1,17 milyar metreküp olacak inşaat çalışmalarında, yaklaşık 10 bin kişinin çalışması beklenirken, devam eden dönemde tesislerde ve diğer alanlarda da binlerce kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, kurmaylarından, Kanal İstanbul’un çevreci bir proje olduğunun halka çok iyi anlatılmasını istediği belirtildi.

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile 3 yeni baraj yapılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Binlerce metre aşağıdaki bir hareketin Kanal İstanbul ile bağlantı kurulması abesle iştigaldir. Bu işin uzmanları, bilim adamları bu konu ile ilgili, depreme hiçbir etkisi olmayacağına dair zaten noktayı koydular" dedi. Bakan Karaismailoğlu, projeyle birlikte üç yeni barajın yapılacağını da belirterek, İstanbul’a daha fazla su rezervi kazandırılacağını söyledi.