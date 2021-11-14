Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Hamdi Güleç, 105 milyar liralık ihalenin elektronik ortamda yapıldığını ve bu yöntem sayesinde kamu ihalelerine teklif verenlerin sayısında yüzde 93 artış olduğunu, ihale başına ortalama yüzde 5 tasarruf sağlandığını söyledi. Elektronik ihalenin 2022 yılında zorunlu hale getirilmesi için düzenleme yapılacağını dile getiren Güleç, ayrıca alımlarda merkezi bir platform kurulacağını, bu çerçevede ilk etapta kamu kurumlarının doğrudan teminle yapacağı alımların ülke çapında duyurulacağını kaydetti. İkinci aşamada ise elektronik ihalede olduğu gibi doğrudan temin yöntemi ile yapılacak ihalelerde, kişilerin elektronik ortamda fiyat teklifi vereceği bir altyapı kurulacak.

TEK İHALE BELGESİ UYGULAMASI 2022’DE

Diğer taraftan ihalelerde sunulan belgelerin Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kaydedilmesi ve saklanması ile diğer kurum ve kuruluşlarla entegrasyonların kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Güleç, bununla bağlantılı olarak, teklif hazırlama masraflarını azaltacak ve ihalelere katılımı oldukça kolaylaştıracak “tek ihale belgesi” uygulamasının önümüzdeki yılın başında devreye alınacağını ifade etti. Güleç ayrıca fesihlerde iade için çalışma yaptıklarını bildirdi.



Bakan Lütfi Elvan, Kamu İhale Yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu

BAKAN ELVAN: KAMU İHALE YASASINI TAMAMLIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kamu İhale Yasasına ilişkin yaptığı açıklamada “Biz şu anda özellikle Kamu İhale Yasasının değiştirilmesi noktasında, bir de sektörel Kamu İhale Yasası çıkarılması noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmayı hemen hemen tamamladık. İlgili kurumlarımızla nihai görüşmeleri yapıyoruz. Mutlaka çalışmamızı tamamladıktan sonra Meclis’imizin huzuruna getirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Kamu ihalelerinde yeni dönem: İhale yasası değişiyor Mücbir sebep dışında “doğrudan temin” yöntemine son veriliyor. Firmalara sertifika zorunluluğu geliyor. 'Ön inceleme' sistemi kuruluyor. Vergi ve SGK prim borcu olanlar kamu ihalelerine giremeyecek. Yeterliliği sağlayan her firma katılabilecek.