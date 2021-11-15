Türkiye Gazetesi

Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 TL’yi aşan Dolar, yeni haftaya rekorunu kırarak başladı. Sabah saatlerinde 10,05 seviyesine çıkan kur, tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı ise 603 lirayla rekor tazeledi.

ARTIŞLAR DEVAM EDİYOR

Saat 09.50 itibarıyla dolar 9,98'den, euro ise 11,45'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda gram altın 596 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 979 liradan, cumhuriyet altını ise 3.987 liradan satılıyor.

EN BÜYÜK DEĞER KAYBI TL’DE

Pandemi önlemlerinin kalkmasıyla artan talep ve yaşanan arz sıkıntılarının etkisiyle başta ABD'de olmak üzere enflasyonun yükselişe geçmesi ve büyük merkez bankalarının ekonomik teşviklerini geri çekmeye başlaması tüm gelişen ülke para birimlerini baskılarken, en büyük değer kaybını Türk lirası yaşadı. Türk lirası yıl başından bu yana bakıldığında yaklaşık yüzde 26 ile dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Zeytinburnu’nda sahte döviz basan iş yerine suçüstü: 40 milyon liralık dolar ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Zeytinburnu’nda bir iş yerine yapılan operasyonda 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu, 500 adet Fransa vatandaşı kimlik kartı ve para basımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Kiraladığı iş yerini darphaneye çeviren sabıkalı Y.Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolar tarihi zirvesini yeniledi Dün 9,97 seviyesini görerek rekor kıran dolar/TL, piyasaların kapanmasına rağmen psikolojik sınır olan 10 TL'ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dünyanın en büyük yatı: Fiyatı ise 600 milyon dolar 2024 yılında denize indirilmesi planlanan 600 milyon dolarlık dünyanın en büyük yatının detayları ortaya çıktı. Somnio adı verilen ve Latince de "hayal etmek" anlamına gelen yatın uzunluğu 222 metre. Dünyanın ilk yat gemisi olarak kabul edilen malikanede bulunan 160 ila 650 metrekare büyüklüğündeki 39 özel dairenin fiyatlarının 11 milyon dolardan başladığı belirtildi.