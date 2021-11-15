Türkiye Gazetesi

Dolar/TL geçen haftanın kapanışından sonra psikolojik seviye olarak kabul edilen 10 liranın üzerini görmüştü. Kur yeni haftanın ilk gününde de yükselişini sürdürerek rekorunu tazeledi ve yeni zirvesi olan 10,05’in üzerini gördü

TARİHİ REKOR

Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 TL’yi aşan Dolar, yeni haftaya rekorunu kırarak başladı. Sabah saatlerinde 10,05 seviyesine çıkan kur, tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı ise 603 lirayla rekor tazeledi.

ALTIN FİYATLARI DA ARTTI

Saat 09.50 itibarıyla dolar 9,98'den, euro ise 11,45'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda gram altın 596 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 979 liradan, cumhuriyet altını ise 3.987 liradan satılıyor.

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